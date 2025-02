Algunas razones para visitar Valonia en 2025

Empecemos por reconocer lo mucho que Valonia tiene que ofrecernos siempre: en esta región de Bélgica podemos visitar ciudades históricas como Namur o Lieja, donde además podremos subir unas de las escaleras más empinadas de Europa, descubrir castillo imponentes, abadías milenarias, paisajes de escándalos, cuevas espectaculares… todo ello además de descubrir una rincón del mundo con tradiciones únicas y con una agenda cultural siempre repleta de cosas buenas… y de cosas tan ricas como la cerveza trapense.

Claro que todo eso es Valonia siempre pero ¿qué razones nos ofrece esta región belga para visitarla antes de que acabe el año? A continuación te desvelamos algunas.

La primera razón para visitar Valonia en 2025 tiene que ver con el surrealismo belga que celebra su centenario a través de interesantes exposiciones como Los mundos de Paul Delvaux en la Boverie, en Lieja (puede disfrutarse hasta el 16 de marzo).

Reconstrucción de la Batalla de Waterloo | Imagen cortesía de Turismo de Valonia

En 2025, a finales de junio, se cumplen 210 años de la batalla de Waterloo, una aniversario que podemos celebrar visitando 3 vivaques: dos Napoleónicos y uno contrario al francés (el último cuartel general de Napoleón, el de la Colina del León y ese Fermi d’Hougoumont); estas visitas son todo un espectáculo pues incluyen sketches humorísticos escenificados en estos tres lugares históricos e incluso actividades tan curiosas como lecciones en el manejo de las armas usadas en la emblemática batalla de Waterloo, también habrá maniobras militares al estilo de entonces y recreaciones de oficios de la época.

Salle de la Fondation Folon | Imagen de Xavier JANSSENS, cortesía de Turismo de Valonia

Este año se cumple otro aniversario de interés: el 25 aniversario (bodas de plata) dela Fundación Folon, razón de más para visitar el museo creado por la Fundación en la Granja del Castillo de La Hulpe que está decidido al artista que da nombre a la propia Fundación: Jean-Michel Folon. ¿Y quién era Folon? Fue el ilustrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos… claro que ese no fue su único trabajo. En el museo podrás descubrir su obra de modos muy curiosos, a través de música, juegos de luces, efectos ópticos… Su obra se distribuye en 15 salas de exposiciones y, a lo largo del año 2025 a cuenta del aniversario de su Fundación, se organizarán eventos especiales.

Carnaval de Binche | Imagen de Alex Kouprianoff, cortesía de Turismo de Valonia

Más allá de estos importantes aniversarios, en 2025 la agenda cultural de Valonia viene especialmente interesante: en abril reabre sus puertas el Museo Africano de Namur que cerró en 2019 para renovarse y ampliarse; en el mes de mayo y en el Castillo de Jehay (en Amay), se celebrará una nueva edición de Jardines de Primavera, un evento que ningún amante de las flores y las plantas se querrá perder. ¿Más citas interesantes? El Carnaval de Binche, el Gran Premio de Fórmula 1 de Spa o carreras ciclistas como la Lieja-Bastoña-Lieja.

Henning Angerer-Bière Val-Dieu en terrasse | Imagen cortesía de Turismo de Valonia (WBT)

¿Echas de menos alguna que otra cerveza? Es que no son pocos los eventos celebrados a cuenta de la tradición cervecera belga en general y valona en particular ¿los más destacados? Beer Lovers Marathon en mayo y en Lieja y el Festival Carrément Bières en junio y en la Abadía de Villers-la-Ville son dos realmente interesantes… pero si visitas Valonia fuera de las fechas de estos festivales, no temas, no te faltarán cervecerías artesanales ni restaurantes en los que maridar tus menús con cerveza belga.