8 destinos en los que atraer el amor en San Valentín

El día más romántico del año, San Valentín está a la vuelta de la esquina, y un año más muchas parejas aprovecharán esta fecha para afianzar su relación y celebrar el amor por todo lo alto. Pero además, también puede ser el momento ideal para que los solteros que deseen abandonar su actual estatus sentimental se pongan manos a la obra y echen un cable a Cupido.

Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, ha recopilado 8 fantásticos destinos, en los que, tanto las parejas como los solteros, pueden llevar a cabo rituales para consolidar su relación o atraer el amor verdadero.

La casa de Julieta, Verona (Italia)

Además del enorme patrimonio arquitectónico y cultural, Verona es famosa por ser el escenario de una de las historias de amor más trágicas de la historia: Romeo y Julieta de William Shakespeare. En el número 23 de la calle Cappello se encuentra la casa de Julieta Capuleto, lugar de visita obligada para todos aquellos que quieran vivir un romance con final feliz, ya que, según cuenta la leyenda, para encontrar el amor verdadero basta con posar la mano en el corazón de la estatua de bronce de Julieta situada en el patio.

La Colina de los Enamorados, Praga (República Checa)

Karel Hynek Mácha es uno de los mayores representantes de la literatura romántica en la República Checa. Las parejas que deseen que su amor nunca se acabe han de dirigirse a la colina de Petřín, conocida también como la Colina de los Enamorados, y besarse a los pies de la estatua de este famoso poeta. También se dice que quien coloque una flor en el pedestal de la estatua, nunca perderá el amor de su pareja.

El Mascarón de Dubrovnik (Croacia)

Los mascarones son rostros de piedra que se utilizan como elementos decorativos en fuentes y obras arquitectónicas. Uno de los más famosos de Croacia se encuentra justo en la entrada de la Ciudad Vieja de Dubrovnik, muy cerca de la Puerta de Pile. Al parecer, los que consigan subirse al mascarón y sacarse la camisa mirando a la pared y sin perder el equilibrio, serán afortunados en el amor.

El Castillo de Blarney, Cork (Irlanda)

El Castillo de Blarney, en el condado de Cork, es una de las atracciones más populares de Irlanda, ya que allí se encuentra la famosa piedra de la elocuencia. Una vieja superstición irlandesa dice que quien suba las 128 escaleras para llegar a lo alto del castillo, se tumbe de espaldas y se incline hacia abajo para besar la piedra de la elocuencia será bendecido con el don de la palabra, un talento que, sin duda, resulta muy útil a la hora de ligar.

La Ermita de San Antonio de la Florida, Madrid (España)

Los solteros que deseen encontrar pareja o saber cómo les va a ir en el terreno amoroso deberían visitar esta ermita y realizar el curioso ritual de los 13 alfileres. Dicho ritual se remonta al siglo XIX, cuando cada 13 de junio (Día de San Antonio), las modistas que querían encontrar novio lanzaban 13 alfileres en la pila del agua bendita. Después introducían la mano, y el número de alfileres que se quedaban pegados en la palma de la mano indicaba el número de pretendientes que tendrían ese año.

La Fontana de Trevi, Roma (Italia)

Lanzando monedas a la Fontana di Trevi | iStock

La Fontana de Trevi, situada en el cruce de tres calles, es una de las construcciones barrocas más emblemáticas de Italia y, sin duda, la fuente más famosa de Roma. Según la tradición, quien tire una moneda de espaldas a la fuente, con la mano derecha sobre el hombro izquierdo, volverá a Roma. Quien tire dos, encontrará el amor con un/a italiano/a, y quien tire tres se casará. Lo que quizás muchos no sepan es que justo al lado derecho de la Fontana de Trevi se encuentra la Fontanela de los Enamorados. Dice la leyenda que las parejas que beban de ella permanecerán enamoradas para siempre.

El Puente Marie, París (Francia)

Las parejas que deseen conservar el amor deben besarse con los ojos cerrados mientras pasan en barco por debajo de este puente situado en el distrito IV de la ciudad del amor. No está claro de dónde surge esta tradición ya que a pesar de que se trata de uno de los puentes más antiguos de París, catalogado como monumento histórico, no se le relaciona con ninguna historia de amor. No obstante, y por si acaso, si pasas por debajo del puente con tu pareja, bésala.

Estatua de Everard't Serclaes, Bruselas (Bélgica)

Los solteros que quieren encontrar el amor deberían acercarse hasta la estatua de este héroe que liberó a la ciudad del Conde de Flandes, situada junto a la Grand Place. La tradición dice que para encontrar el amor es necesario manosear la estatua de la cabeza a los pies. Pero cuidado, porque hacerlo al contrario, de los pies a la cabeza, conllevaría la separación.