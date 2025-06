Takanawa Gateway City es el distrito más futurista de Tokio

Se acaba de inaugurar en Tokio, hace apenas unas semanas, un distrito que ha sido concebido como un laboratorio de tecnología en el que se pueden ver las últimas innovaciones en diferentes campos, incluido el del transporte, es Tanakawa Gateway City y pasa por ser el distrito más futurista de la ciudad.

Este nuevo distrito tokiota está ubicado alrededor de la estación Takanawa Gateway, de ahí su nombre, en la zona de Shinagawa; la propia estación es novedosa en sí misma pues fue inaugurada hace solo 5 años como la más innovadora y pasa, además, por las zonas más populares de la ciudad (incluida Shibuya y su célebre cruce); como seguro imaginas este nuevo distrito está formado por grandes edificios que reparten su espacio entre zonas comerciales y residenciales, también de oficinas; se trata de un gran complejo inaugurado hace apenas tres meses y sorprende, también, por su innovadora arquitectura.

Takanawa Gateway City | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

¿Qué es lo que más te llamará la atención de Tanakawa Gateway City? Probablemente sean sus edificaciones conectadas (The Linkpillar 1 y 2), con oficinas, tiendas y clínicas además de un centro de atención al viajero; el complejo contará con dos edificios más que se inaugurarán el próximo año: MoN Takanawa, que acoge un espacio cultural para exposiciones y eventos llamado The Museum of Narratives, y el edificio Takanawa Gateway City Residence que tendrá viviendas en sus plantas superiores y una escuela internacional en las inferiores.

¿Qué más descubrirás en este nuevo futurista distrito tokiota? Contará con un centro de convenciones, un hotel, espacios para eventos, un centro comercial (ya operativo aunque no con todos sus espacios abiertos) con restaurantes, tiendas de moda y cafeterías con espacios verdes (es NEWo Man Takanawa). Apúntate principios de 2026 como la fecha de la inauguración de la mayor parte de los espacios pendientes.

Takanawa Gateway City | Imagen cortesía de Turismo de Tokio

Volviendo a The Linkpillar… no se trata solo de una construcción futurista por su diseño sino también porque facilita el acceso a lo último en tecnología: en Gateway Park, que es el espacio al aire libre de esta moderna edificación, podrás ir de tienda en tienda sobre plataformas de diseño minimalista que se mueven a baja velocidad (y evitan que tengas que caminar); el complejo está lleno, además, de robots, son también robots los que se ocupan de tareas de limpieza y seguridad en algunas de las oficinas y, para completar la experiencia futurista cómodamente, se pueden utilizar vehículos monovolumen de uso compartido para explorar los alrededores del complejo incluyendo zonas a las que no llega el transporte público.

¿Eres de los que lleva año esperando a que los coches que vuelan sean una realidad? En el edificio The Linkpillar 1 South no solo podrás visitar el Centro de Atención al Viajero sino también ver un modelo a escala de un coche volador de tipo helicóptero, se estima que un vehículo similar a este podría esta operativo en 2028… lo sabemos, llevamos años anticipando coches que vuelan pero si hay un lugar en el mundo en el que pueden hacerse realidad es, sin duda, el distrito más futurista de Tokio ¿no crees?.