7 destinos imperdibles para los amantes de la historia

Los destinos para los amantes de la historia son muy diversos porque no hay amante de la historia que no tenga una época favorita, una en la que, de poder hacer un viaje en el tiempo con billete de regreso, se colaría sin pensarlo; esa es la razón por la que nos atrevemos a elegir 7 y solo 7 lugares para los amantes de la historia, porque los amantes de la historia lo son de una parte de ella más que de ninguna otra y, tomando como referencia ese matiz, la selección no parece tan compleja…

Atenas, el destino de los amantes de la Grecia Antigua

¿Qué mejor que visitar su capital y su corazón para descubrir lo que fue la Grecia Antigua y en ella los cimientos de nuestra civilización? La Acrópolis es la visita obligada por excelencia de Atenas, pero no la única: Plaka (el barrio de los dioses), el Templo de Zeus (es el más grande de Grecia), el barrio de Monastiraki (uno de los más vivos de Atenas) y por supuesto el Museo de la Acrópolis y el Museo Arqueológico Nacional.

Roma | Pixabay

Roma, el destino de los amantes de la Antigua Roma y su imperio

Quienes dicen que Roma es un museo al aire libre dicen bien, es una ciudad que atesora los vestigios de un imperio, el imperio del que nace la civilización occidental. El Coliseo es el vestigio más espectacular de cuantos se conservan de la Antigua Roma en la Roma moderna pero ni mucho menos el único: El Foro Romano, el Panteón de Agripa, las Catacumbas de Roma o las Termas de Caracalla son algunas de las visitas que podrás hacer a la Roma Antigua.

El Cairo | Pixabay

El Cairo, el destino de quienes se sienten atraídos por el Antiguo Egipto

El egipcio fue otro gran imperio y los vestigios de su grandeza que se conservan en el país, en El Cairo pero no solo en El Cairo, son su mayor atractivo turístico. De hecho no es a El Cairo a donde los amantes del Antguo Egipto se mueren por ir sino a Giza, una ciudad que está pegada a la capital. ¿Lo que no querrás perderte en El Cairo? El Museo Egipcio porque conserva la mayor colección del mundo de objetos de la época del Antiguo Egipto.

Kioto | Pixabay

Kioto, el destino de quienes se sienten atraídos por la historia de Japón

La filosofía oriental gana adeptos, el modo de ser, sentir y comportarse oriental despierta curiosidad y no digamos ya su gastronomía ¿el mejor lugar para descubrir lo que fue Japón? Sin duda, Kioto; te encantará visitar el distrito de Gion, que es el barrio de las geishas, el bosque de bambú de Arashiyama (al oeste de Kioto) y por supuesto algunos de los templos y santuarios de la ciudad (el santuario Yasaka Jinja, el de Fishimi Inari y los Templos Kiyomizudera, Ginkaku-ji, Kinkaku-ji y Ryoan-ji, que guarda el jardín seco más famoso del mundo, entre ellos).

Macchu Pichu | Pixabay

Macchu Pichu, el destino de los estudiosos de la historia precolombina

Elegir solo uno de entre los destinos precolombinos sí es misión imposible ¿cómo olvidar Chichén Itzá en México o Tikal en Guatemala? Tan imposible como no tener en cuenta a los mayas en esa historia que fue y ocurrió antes de que los españoles descubriésemos América… Pero optamos por quedarnos con el Macchu Pichu, con los vestigios incas de Perú porque la grandiosidad de este lugar es sobrecogedora.

Antigua, Guatemala | Pixabay

Antigua, para los estudiosos de la época colonial

También resulta difícil quedarse solo con una de las ciudades coloniales de América (Cartagena de Indias, Granada, Salvador de Allende, el Quito Colonial, Cuzco…) pero nos quedamos con Antigua, en Guatemala, porque no solo es una ciudad colonial preciosa y bien conservada sino porque su ubicación, entre volcanes, la hace si cabe más espectacular.

Nuremberg | Pixabay

Nuremberg, el destino de los amantes de la Época Medieval

Solemos asociar el Medievo con una época oscura pero cuando visitamos lugares medievales como la ciudad de Nuremberg esa percepción de aquella época cambia. Además Nuremberg es una ciudad que no solo mantiene su patrimonio histórico magníficamente conservado sino que nos recuerda a una época que, lamentablemente, tenemos hoy todos muy presente: la II Guerra Mundial.

Florencia | Pixabay

Florencia, el destino de los amantes del Renacimiento

Así como el Medievo suele asociarse a lo oscuro el Renacimiento es el despertar, el bullir de la creatividad y la belleza y en este sentido Florencia es un destino imperdible porque tanto arte y arquitectura como conserva de aquella época (aunque hay que reconocer que quienes elijan Roma como destino se darán el gusto de descubrir tanto la Antigua Roma como la Roma Renacentista…). Visitas imperdibles: el Duomo, la Plaza della Signoria, el Palacio de Vecchio, Ponte Vecchio, la Galería de los Uffizzi, la Basílica de la Santa Croce, la Piazza Michelangelo y los Jardines de Bóboli.