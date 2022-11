La increíble ruta en un pueblo de Huesca repleta de bosques y cascadas

En Huesca podemos encontrar sitios especiales con los que conoceremos nuevos lugares del país como el único castillo románico que esta conservado perfectamente. Pero esta provincia no solo cuenta con monumentos espectaculares, sino que también los paisajes que tiene hacen que haya multitud de rutas de senderismo.

Una de ellas es la ruta de Cola de Caballo en la que vas a poder disfrutar de paisajes espectaculares que parecen de película. Paso a paso encontrarás bosques impresionantes y cascadas especiales que hará que nunca quieras que termine la ruta. Si decides hacerla debes saber que el trayecto cuenta con 17,5 kilómetros y con 500 metros de desnivel por lo que debes ir bien preparado. Se encuentra en la provincia de Huesca, concretamente en la localidad de Torla-Ordesa.

Para llegar hasta allí en los meses de más afluencia tienes que aparcar el coche en Torla que es gratis. Una vez allí debes coger un autobús que cuesta 5 euros la ida y la vuelta, que te llevará a la Pradera de Ordesa que es donde comienza la ruta.

La mejor época para hacerla es a lo largo de los meses de primavera y de otoño ya que es cuando más agua podemos encontrarnos. Además, las temperaturas en esos meses son agradables y no hace mucho frío ni mucho calor. Otra ventaja de hacerla en estas épocas es que los colores que tiene la naturaleza son espectaculares.

Lo mejor es que esta ruta es apta para toda la familia porque, aunque es muy larga y cuenta con mucho desnivel, apenas tiene dificultad. También, los animales pueden recorrer esta ruta siempre que estén atados a lo largo del camino. Todos los que se decidan a realizarla deben cuidar el planeta por lo que es muy importante que no tiren basura y no pisen zonas que no están permitidas.

