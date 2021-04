Un verano en Saint Tropez

Saint Tropez fue durante muchos años, y lo sigue siendo, la meca del glamour y el lujo mediterráneos y la culpa fue de Brigitte Bardot; para ser justos habría que decir que no solo fue de Brigitte Bardot ni es Saint Tropez el único destino de glamour y lujo en el Mediterráneo (ahí está Mócano, Capri, Ibiza, Marbella...) pero Saint Tropez tiene una luz y un encanto especial porque está entre el Mediterráneo y la Provenza, una de las zonas más bellas de Francia, tan bellas que en ella se encuentra el corazón de la artesanía y la industria del perfume.

Si viajas a Saint Tropez en primavera tendrás que escaparte a descubrir los campos de lavanda en la Provenza y si lo haces en verano no debes dejar pasar la oportunidad de acercarte a Grasse y descubrir el centro neurálgico de la importante tradición perfumista francesa; claro que eso son escapadas desde Saint Tropez, no es Saint Tropez mismo y lo cierto es que esta icónica localidad francesa tiene mucho que ofrecer sin que tengas que salir de su encantador casco histórico de tiendas y callejas, de su playa (playas como la que vio a Brigitte Bardot salir del agua en 'Y Dios creó a la mujer') y su patrimonio histórico.

Saint Tropez | Pixabay

Saint Tropez era un pueblo de pescadores que a partir de los glamourosos años 50 se convirtió en el destino favorito no solo de la jet set sino también de lo más granado del ámbito cultural en la segunda mitad del S.XX; gentes tan populares y diversas como Brigitte Bardot o Francis Scott Fitzgerald, Picasso, Buñuel, Sartre, Matisse, Catherine Deneuve, Alain Delone, Beyoncé, Mick Jagger, George Clooney o Kate Moss han disfrutado del encanto de Saint Tropez en algún momento de sus vidas.

¿Qué es lo que no te puedes perder en Saint Tropez? nuestra primera recomendación es que te animes a descubrirlo paseando, recorriendo las callejas de este pueblo antes pesquero, hoy turístico, y también sus playas y su puerto porque te enamorará todo, especialmente si maridas el paseo con algún que otro momento de descanso en las terrazas de los bares y restaurantes para degustar la rica gastronomía francesa y sus vinos.

Playas. Saint Tropez | Pixabay

¿Playas? Pampelonne, especialmente si eres de los que quiere encontrarse con alguna celebrity en sus vacaciones; Escalet, porque es una playa en la que ten sentirás como en el Caribe, tal es el tono turquesa del mar y la naturaleza que la rodea; es verdad que no son las playas más cercanas al centro de Saint Tropez pero sí las más deseadas, si por el contrario no quieres alejarte puedes visitar las playas de La Ponche, Graniers o Canebiers entre otras.

Si eres un fan de la moda atento a las tienda de Dior en Saint Tropez o al Restaurante Cavalli, aunque cabe que lo que no quieras perderte es la experiencia de tomarte una copa en el que se mantiene siempre como lugar de encuentro, moda y glamour (un place to be en toda regla) Senequier, junto al puerto deportivo.

Arte en Saint Tropez | Pixabay

No debes perderte el veradero encanto de Saint Tropez, el de sus restaurantes de pescado junto a la playa o su famoso mercado de flores, frutas y verduras de la Provenza en la Place des Lices; interesantísimo también el Museo de Historia Marítima y el de la Policía y el Cine; imperdible el museo de l'Annonciade donde se exponen pinturas de artistas tan célebres como Matisse o Braque y el curioso Museo de las Mariposas.