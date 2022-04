¿Qué hace de Oia uno de los pueblos más bonitos de Europa?

Santorini, una de las Islas Cícladas, es uno de los destinos más famosos y fotogénicos de Grecia y lo es en parte por el encanto y la belleza de uno de sus pueblos: Oia, de hecho las fotos más populares de Santorini suelen tomarse precisamente en esta localidad, en Oia. Si bien es cierto que Oia es un pueblo histórico que aparecía ya mencionado en documentos del S.XII, fue a finales del S.XIX y en el S.XX cuando vivió su época más próspera y no fue por el turismo (eso vino después) sino por el comercio; Oia era un enclave esencial para la marina mercante que comerciaba en el Mediterráneo Oriental, el trasiego de mercancía hacia Alejandría y hasta Rusia era constante. Actualmente Oia es un pueblo pequeño en el que viven unas 1500 personas y cuya riqueza se basa, esencialmente, en el turismo y es que sus atractivos lo han convertido en uno de los lugares más visitados por los turistas que buscan disfrutar de la calidez mediterránea.

Oia | Pixabay

A Oia se lo conoce como 'el pueblo perfecto' por su belleza natural y arquitectónica y también por sus magnífica oferta turística, galerías de arte, museos, tiendas... Oia, al contrario de lo que sucede con otras localidades populares de las islas griegas, conserva su encanto histórico y lo hace sin renunciar a las tiendas de lujo que tanto gustan a los turistas más adinerados; puedes visitarlas en la calle principal pero basta que te alejes unos pasos de ese entorno para que puedas maravillarte ante las viviendas troglodíticas en las que vivían los marineros en el S.XIX o las grandes y lujosas villas en las que vivían, más arriba, los capitanes de la marina mercante en la misma época.

Oia | Pxhere

¿Qué no puedes dejar de visitar en Oia? Lo primero es perderte por las calles del pueblo, pasear por sus rincones, disfrutar de sus vistas, de la estampa blanca y azul que nos regalan sus viviendas (algunas de ellas abandonadas tras el terremoto que tuvo lugar a mediados del siglo pasado otras excavadas en la roca (las troglodíticas)), de las famosas cúpulas azules de sus iglesias ortodoxas... No puedes perderte su puerto, es más, puedes llegar a Oia disfrutando de una excursión en velero en lugar de hacerlo por carretera, son muy populares porque desde el mar en la zona de Oia es desde donde se disfrutan las mejores vistas de la caldera volcánica de Santorini.

Oia | Imagen de Pedro Szekely en Wikipedia, licencia: CC Atribution Share Alike 2.0 Generic

Las playas de Oia, especialmente las de Ammoudi y Armeni, son de visita obligada aunque el acceso a la primera no es fácil, también la playa de Perissa y el yacimiento arqueológico de Oia además, por supuesto, del puerto de Ammoudi; no importa si lo haces desde el mar, en las ya clásicas excuriones nocturnas en velero con cena incluida, o si lo haces desde tierra, desde alguno de los coquetos y deliciosos restaurantes de pescado de Oia, lo que no puedes dejar de hacer es vivir un atardecer en Oia, no hay instagrammer que se resista a ello.

