Del 21 de enero al 9 de febrero puedes visitar Nueva York con descuento

¿Qué es eso de la Semana del Restaurante o la Semana de Broadway? ¿Y la interminable Semana del Hotel? ¿Y la semana de los Must-See? Lo primero que tienes que saber es que esas semanas significan descuentos en restaurantes, espectáculos de Broadway y hoteles así que solo te falta buscar un vuelo barato para poder volar a Nueva York en los próximos días por poco dinero. Pero vayamos al detalle empezando por la interminable semana del hotel.

No le llamamos interminable semana por que lo sea, no lo es, sino porque tiene mucho más que siete días, empezó de hecho el pasado 2 de enero y terminará el 9 de febrero, es una semana que tiene más días que un mes y todavía estás a tiempo de disfrutar de sus ventajas que se traducen en un descuento en hoteles de un 25% si reservas antes del 9 de febrero, como lo lees, un 25% de descuento en tu reserva de hotel, no de cualquier hotel, claro, sino de los hoteles que participan en esta promoción pero son más de cien incluidos hoteles de la cadena Hilton, Autograph Collection, Hyatt, Holiday Inn o Hard Rock entre otros y por supuesto también ubicados en las zonas más deseadas (Manhattan, la Quinta Avenida, Central Park…).

Y ahora que tenemos el alojamiento con descuento asegurado, salimos a comer o a cenar disfrutando de la Semana del Restaurante de NYC ¿en qué consiste? En degustar una amplia variedad de tradiciones culinarias en los cinco distritos neoyorquinos… con descuento: almuerzos de dos platos y cenas de tres platos a 30, 450 o 60 dólares el cubierto. Son más de 500 los restaurantes que participan en esta promoción así que es literalmente imposible que no encuentres uno a la medida de tu gusto gastronómico y tu capacidad presupuestaria.

Nueva York | Pixabay

Bien dormidos y bien comidos estamos ya listos para disfrutar de espectáculo de Braodway porque visitar Nueva York y regresar a casa sin poder decir ‘yo vi un musical de Broadway’ es como no haber ido a Nueva York; además los descuentos en las entradas a estos espectáculos del 21 al 9 de febrero, en la llamada NYC Broadway Week, son de escándalo, tan de escándalo que están al 2X1, dos por el precio de uno, lo que viene siendo un 50% de descuento por cada par de entradas. Son más de una veintena los espectáculos que participan en esta promoción y para beneficiarte de ella solo has de utilizar el código BWAYUP24 cuando hagas tu reserva (recuerda, antes del 9 de febrero… ten en cuenta además que estas entradas con descuento son limitadas así que, si quieres hacerte con un par, no pierdas ni un minuto más).

Y no creas que eso es todo… ¡qué va! Resulta que de 21 de enero al 9 de febrero se celebra también la NYC Must-See Week que funciona de un modo parecido a como lo hace la NYC Broadway Week, es decir, se pone a la venta entradas para acceder a museos o a representaciones de artes escénicas en toda la ciudad o incluso tickets para tours por los cinco distritos neoyorquinos… también a 2X1.

Añade a todo esto la posibilidad de disfrutar de los últimos coletazos de las rebajas de invierno y ya tendrás todos los motivos, e incluso alguno más, que puedas necesitar para visitar Nueva York en invierno (antes del 9 de febrero…).

¿Dónde puedes no solo informarte sino empezar a hacer tus reservas aprovechándote de estos días de descuentos viajeros en Nueva York? En la web de turismo de Nueva York: nyctourism.com.