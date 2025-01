Los hoteles de Nueva York ofrecen un 25% de descuento en la NYC Hotel Week 2025

Los hoteles de Nueva York ofrecen un descuento del 25% en tarifas estándar como parte de la NYC Hotel Week 2025, una iniciativa que permitirá a los viajeros disfrutar de estancias más accesibles en más de 140 establecimientos de la ciudad.

La promoción, válida hasta el 9 de febrero, forma parte del programa anual NYC Winter Outing, que incluye además ofertas en restaurantes, espectáculos de Broadway y atracciones turísticas.

Los visitantes disfrutar de una experiencia única en más de 140 establecimientos hoteleros de toda la ciudad como Arlo Williamsburg, New York Marriott Marquis y Lotte New York Palace, entre muchos otros.

New York City Tourism + Conventions, la organización de marketing de destinos de la ciudad de Nueva York ha anunciado la apertura de reservas para NYC Winter Outing 2025, un programa que ofrecerá importantes descuentos en experiencias por los cinco distritos de la ciudad del 21 de enero al 9 de febrero.

Este evento anual, lanzado en 2019, combina las iniciativas NYC Restaurant Week, NYC Broadway WeekSM, NYC Must-See WeekSM y NYC Hotel WeekSM, ofreciendo opciones atractivas tanto para visitantes como para locales durante la temporada baja de turismo.

Ciudad de Nueva York | Kelly / Pexels

Entre las principales ofertas destacan menús con precios fijos en más de 500 restaurantes, entradas 2x1 para 27 espectáculos de Broadway y más de 60 atracciones culturales y turísticas, además de descuentos del 25% en 140 hoteles participantes. Las reservas se encuentran ya disponibles.

Descuentos en restaurantes, Broadway y atracciones culturales

NYC Restaurant Week ofrece menús preestablecidos con precios de 30, 45 y 60 dólares (29, 43,7 y 58,2 euros respectivamente) en restaurantes de los cinco distritos, disponibles para almuerzos de dos tiempos y cenas de tres tiempos.

Por su parte NYC Broadway WeekSM presenta entradas 2x1 para 27 espectáculos en la ciudad, incluyendo éxitos como Hamilton, The Lion King, Wicked y Moulin Rouge! The Musical.

Además la NYC Must-See WeekSM permite conseguir entradas 2x1 para más de 60 museos, tours y atracciones, entre ellas el Empire State Building Observatory, Carnegie Hall, The Museum of Modern Art y The Rink at Rockefeller Center.

La presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions, Julie Coker subrayó la importancia de este programa para estimular la economía local: "Desde su creación en 2019, NYC Winter Outing ha apoyado a más de 4,000 negocios en los cinco distritos durante este período de menor afluencia, promoviendo nuestra misión de crear oportunidades económicas equitativas en los diversos vecindarios que hacen que nuestra ciudad sea vibrante y única".

Una de las formas más cómodas y económicas de viajar a la ciudad de Nueva York es a través de la aerolínea Level, parte del grupo IAG, que opera vuelos directos desde Barcelona al aeropuerto JFK. Con tres frecuencias semanales durante la temporada de invierno, Level ofrece tarifas altamente competitivas, permitiendo a los pasajeros personalizar su experiencia a bordo al momento de realizar la reserva, desde la elección del asiento hasta la opción de servicios adicionales, garantizando un viaje adaptado a sus necesidades.

Además, para aprovechar la temporada de rebajas de invierno, la aerolínea ha lanzado una nueva campaña de descuentos en sus rutas entre Barcelona y América. Hasta el 28 de enero, los viajeros podrán adquirir billetes a precios aún más atractivos, con vuelos a Nueva York desde tan solo 149 euros, lo que convierte a la aerolínea en una excelente opción para quienes deseen descubrir la Gran Manzana a precios accesibles complementando el programa programa anual NYC Winter Outing.