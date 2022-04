El 11 de abril Costa Rica está de fiesta ¿sabes qué celebra?

Más información Las tortugas llegan a Costa Rica con la primavera

Cuentan, aunque no se sabe cuanto hay de verdad y cuánto de leyenda en ello, que Juan Santamaría fue el héroe de la Batalla de Rivas e incluso que murió en ella o al menos en fechas próximas a ella; la razón de su heroísmo se debe a que tomó la tea con coraje y quemó un mesón en el que se había atrincherado William Walker, el líder de los filibusteros, con algunos de sus hombres, este acto supuso el fin de la batalla y el triunfo de quienes luchaban contra Walker, un militar estadounidense defensor del esclavismo. No se sabe con certeza cómo murió Juan Santamaría, algunos dicen que fue en la misma batalla de Rivas, otros que el cólera lo que se lo llevó por delante, de lo que no duda nadie es de que se trata de un héroe nacional y así se le reconoces desde 1861.

Estatua de Juan Santamaría en el parque que lleva su nombre | Imagen de Erick Chavarría en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

La ciudad que debes visitar si quieres conocer más de cerca a este héroe de Costa Rica es Alajuela, allí nació Juan Santamaría y allí podrás ver el parque y la estatua de bronce dedicaca a su memoria; en ese mismo parque hay dos cañones centenarios y hasta siete placas en las que se incluyeron lo snombres de algunos de los hombres que murieron en la famosa y épica Batalla de Rivas.

Claro que este notable aniversario no se celebra solo en Alajuela sino a lo largo y ancho de toda Costa Rica: está previsto que el 11 de abril se celebren homenajes en todas las estatuas y monumentos dedicados a este héroe, además se puede disfrutar de un tour virtual acerce de su vida en el Museo Histórico Cultura Juan Santamaría; también es de visita casi obligada en estas fechas la exposición permanente 'Caminos de Libertad' que explica los hechos históricos ocurridos en la 'Campaña Nacional de 1856-1857' contra William Walker y sus filibusteros en la que se enmarca la famosa Batalla de Rivas.

Marino Ballena | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Cualquier época del año es buena para visitar Costa Rica, el país de la Pura Vida bañado por el mar Caribe y por el Pacífico con sus playas paradisíacas y su interior selvático, volcánico y de gran biodiversidad pero abril, el mes en el que ese magnífco escenario natural se complementa con un poco de historia, se nos antoja un mes ideal para viajar a Costa Rica.

