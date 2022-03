Las tortugas llegan a Costa Rica con la primavera

Si eres de los que huye de la ciudad en cuanto puede, de los que adora perderse en entornos naturales y si además te encanta la fauna y flora que habita la naturaleza más frondosa y tropical, para ti más que para nadie Costa Rica es un paraíso terrenal (y marino); ¿despiertan en ti especial curiosidad las tortugas? Entonces te resultará doblemente paradisíaca porque no hay momento del año en el que no puedas avistar tortugas en Costa Rica, eso sí, dependiendo precisamente del momento del año podrás verlas en unos u otros lugares, unas u otras especies de tortuga pero ¿sabés cuáles son los dos lugares por excelencia para avistar tortugas en Costa Rica? El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en el Pacífico es la casa de la Tortuga Lora y el Parque Nacional Tortugero, en el Caribe, la de la Tortuga Baula.

Costa Rica | Pixabay

Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (Guanacaste)

En este parque anidan las tortugas lora durante todo el año, lo hacen de forma solitaria y también discreta, ahora bien, una vez al mes (aproximadamente) se produce un fenómeno que maravilla a quienes tienen la suerte de verlo, decimos que tienen la suerte de verlo porque al tratarse de un fenómeno impredecible no resulta fácil disfrutarlo a no ser que te plantes en Costa Rica con la firme convicción de no regresar hasta que veas la arribada de las torturas lora en la playa Ostional; se trata de una anidación masiva de tortugas lora que sucede durante menos de una semana y que, en los meses de agosto a diciembre, llega a juntar a más de 100.000 tortugas; de enero a julio la arribada sucede igualmente pero con un número sensiblemente menor de tortugas, unas 12.000. La arribada es todo un espectáculo en el que puedes llegar a ver a tortugas que llegan a depositar sus huevos mientras algunos huevos depositados previamente eclosionan y la pequeñas tortugas se empeñan en llegar al mar.

Tortuguero | Imagen cortesía de Turismo de Costa Rica

Parque Nacional Tortuguero (El Caribe)

Cuatro son las especies que anidan en Tortugero: la tortuga verde, carey, baula y cabezona pero, durante la noches del mes de marzo y abril, son las tortugas baula las que se adueñan del litoral caribeño de Costa Rica; es entonces cuando esta tortuga marina, la más grande de todas ellas, llega a las playas de Tortuguero para desovar ¿cómo lo hacen? Llegan a la playa, cavan un hoyo con sus aletas y depositan entre 80 y 100 huevos por nido; la tortuga cubre el nido y vuelve al mar, sus huevos eclosionarán entre 50 y 75 días más tarde. Como en Guanacaste, aquí también se puede dar el caso de que veas llegar tortugas a preparar sus nidos y desovar al tiempo que en otros nidos comienzan a eclosionar los huevos y las pequeñas tortugas pelean por llegar al mar para hidratarse y librarse a la vez de los depredadores que nunca están lo suficientemente lejos...