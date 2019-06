10 youth hostels para viajar por Europa con bajo presupuesto

Nos gusta viajar, nos apasiona y nos apetece todos los días del año; lo cierto es que hay momentos en los que simplemente no podemos disfrutar del placer de viajar, ya sea por unas u otras obligaciones hay épocas en las que las maletas, mal que nos pese, no pueden salir del trastero.

Claro que también hay momentos en los que no pararíamos en casa más que para descansar lo justo y el inconveniente en esos casos en los que el tiempo está de nuestro lado suele ser el presupuesto. Pues bien, hoy tenemos para ti una propuesta viajera divertida y cultural, interesante y de lo más apetecible, no nos digas que viajar por poco dinero no suena bien…

Viajar por Europa, si lo hacemos con amigos y alquilando coche, en autobús o incluso en tren –más si estás todavía en edad de disfrutar del interrail- puede ser realmente barato, la cuestión es ¿dónde alojarte en las grandes capitales para que no se te vaya en el dormir el presupuesto que podría permitirte prolongar el viaje? La respuesta es más sencilla de lo que crees: en un youth hostel.

Te proponemos hasta 10 Youth Hostels en otras tantas ciudades europeas que tienen muchas cosas en común pero principalmente tres que te encantarán: está maravillosamente ubicados, en el mismo centro de la ciudad, tienen wifi gratis y su precio es apto para todos los bolsillos… ¿nos vamos?

Tal vez quieras viajar practicando tu perfecto inglés, por eso comenzamos por Dublín y Londres:

1. Dublín. En el International YHA de la capital irlandesa disfrutarás por partida doble: por su excepcional ubicación, a 5 minutos andando del corazón de la ciudad, y por la arquitectura del edificio que es un antiguo convento cuya iglesia, que conserva las vidrieras, ha sido convertida en el restaurante del hostal.

2. Londres. ¿Te imaginas hacer noche en pleno centro de Londres, junto a Oxford Street? Esa es precisamente la ubicación del Youth Hostel que te recomendamos en Londres, también con wifi gratuita y precios populares si optas por habitación compartida.

Si prefieres no salir del continente y dejar el barco o el avión para otra oportunidad, seguro que estás pensando en ciudades como las que hemos seleccionado para recomendarte un Youth Hostel en cada una de ellas.

3. París. El alojamiento que proponemos en París, el Yves Robert, está a tan solo unas paradas de metro de los rincones de la capital francesa que no podrás dejar de visitar; pero, además, este alojamiento es un lugar muy particular, se trata de un antiguo almacén ferroviario que ha sido reconvertido en un youth hostel ecológico que cuenta incluso con placas solares en el tejado.

4. Amsterdam. He aquí un youth hostel cerca del Museo Van Gogh y del Rijksmuseum, el Stayokay, en el corazón de Vondelpark; para hacer más amena tu estancia cuenta con una estupenda mesa de billar, zonas de lectura, wifi…

5. Bruselas. La ubicación del Bruegel Hostel es perfecta, en pleno centro y cerca de la estación de tren a la que tal vez llegues si viajas a Bruselas utilizando este medio de transporte; se trata de un alojamiento con restaurante buffet, bar, sala de televisión, sala de uso común, patio ajardinado y acceso a Internet.

6. Copenhague. El Danhostel Copenhagen City es uno de los youth hostels más grandes de Europa y está ubicado a tan solo cinco minutos del Tivoli , 10 de la estación de tren. Cuenta además con uno de los bares más económicos de la ciudad. Wifi en todas las habitaciones, cafetería con acceso a internet y una biblioteca para intercambio de libros.

7. Berlín. La ubicación del Youth Hostel Internacional de Berlín es tan céntrica que podrás ir andando a la Puerta de Brandenburgo, se trata de un alojamiento en el que disfrutar y descansar, además de dormir, dispone de sala de juegos con mesa de ping pong, futbolín y billar además de un bar que permanece abierto las 24 horas.

8. Roma. La ubicación de Casa Pessina es inmejorable, junto a la estación de Termini y a un paseo de las decenas que darás por la ciudad del Coliseo a la Fontana de Trevi, la Plaza de España, el Foro Romano y Plaza Venecia.

9. Praga. El Downtown no puede estar mejor situado, a tan solo unos minutos andando del casco antiguo, del Puente de Carlos y de la imponente Wenceslas Square. Dispone además de una sala de música con un piano y una guitarra para que los huéspedes pongan a prueba su talento musical.

10. Viena. El Myrthengasse es un moderno youth hostel ubicado en el centro de Viena, a tan solo 10 minutos andando del Museumsquartier, famoso por ser uno de los barrios culturales más grandes del mundo. Te facilitan el alquiler de bicicletas porque son el mejor medio de transporte para recorrer el centro de la ciudad.

Fuentes: hihostels.com