10 playas vírgenes que podemos disfrutar este verano en la costa española

No encontrarás dos listas de playas vírgenes españolas iguales y es que siendo como somos una península (respetando, eso sí, las playas de nuestros vecinos portugueses) y contando con islas que son prácticamente paradisíacas, si algo no nos falta son playas para todos los gustos; las de bandera azul son las más famosas y las que cuentan con los mejores servicios y la mayor accesibilidad, ahora bien, ¿son en realidad las mejores? Pues depende, si eres de los que adora las playas vírgenes y, a ser posible, con poca gente, seguro que estas diez te atraen más que todas las de bandera azul juntas, eso sí, ten en cuenta que si bien estas 10 playas vírgenes son un espectáculo, no son las únicas que puedes disfrutar en la costa española…

Playa de Carnota, en A Coruña

Playa de Carnota | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Es una de las playas más largas de Galicia y de España pues mide unos 7 kilómetros de largo y por si la playa en sí fuese poco espectáculo, está rodeda de marismas, dunas y un sistema lagunar protegido; es ideal para los amantes de las aves porque es lugar de paso para aves migratorias, también para los amantes de los largos paseos por la playa y por supuesto te puedes bañar pero con precaución especialmente en los días de viento (estás en A Costa da Morte…). Es una playa tan grande que no se llena ni en los mejores días del verano, si la visitas en un día revuelto puedes esconderte del viento paseando entre las dunas.

Playa de Rodas, en las Islas Cíes

Playa de Rodas | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Sin salir de Galicia ni de entornos protegidos, tenemos la Playa de Rodas, en el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas, en las Islas Cíes; es una de las playas más famosas de Galicia incluso a nivel internacional y eso a pesar de que no es tan larga como la de Carnota (supera ligeramente el kilómetro de largo); está rodeada por un entorno de dunas y pinos, muy cerca de una albufera con un ecosistema rico y diverso; además lleva a gala haber sido reconocida por el diario The Guardian en 2007 como la mejor playa del mundo, además es la única playa española incluida entre las 50 mejores del mundo (The World’s 50 Best Beaches). Si quieres visitarla recuerda que es necesario solicitar un permiso y reservar la visita con antelación porque el acceso a las islas Cíes es limitado.

Playa del Silencio, en Cudillero

Playa del Silencio | Imagen cortesía de Turismo de Asturias

Esta playa, también conocida como El Gavieiru, está en el bonito pueblo de Cudillero, en Asturias, es una playa no muy grande (ronda los 500 metros de largo) y en forma de ensenada; es muy distinta de las dos playas que la anteceden en esta lista no solo por el tamaño también por la arena que aquí apenas se encuentra, casi toda la playa es de cantos rodados y grava; además está rodeada de acantilados lo que la hace si cabe más espectacular y sólo se puede acceder a ella a través den sendero de medio kilómetro que tiene algunos tramos de escaleras.

Playa Sakoneta en Deba

Playa Sakoneta | Imagen cortesía de Turismo de Euskadi

Esta playa, como la de Carnota y la de Rodas, forma parte de una zona protegida, concretamente del Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca; se trata de un paraje natural de gran importancia geológica; como la del Silencio, la de Sakoneta es una playa sin arena y de unos 500 metros de longitud, está rodeada de acantilados y se accede a ella recorriendo algunos senderos, no es una playa accesible para personas con movilidad reducida pero los amantes de la geología la disfrutarán a lo grande por su formación de flysch que se ve especialmente cuando la marea está baja, además entonces se forman unas estupendas piscinas naturales.

Playa Bolonia en Tarifa

Playa Bolonia | Imagen cortesía de Turismo de Andalucía

Nos vamos del norte al sur y visitamos una de las playas vírgenes más populares de España, la de Bolonia, en la localidad gaditana de Tarifa; se trata de una playa de unos 3.8’’ metros de longitud y una anchura media de 70 metros, famosa por su arena fina y blanda, por sus aguas cristalinas color turquesa, por su entorno natural y paisajístico que incluye una gran duna declarada Monumento Natural en 2001 y por su patrimonio histórico pues aquí se encuentra las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia. Los amantes de deportes acuáticos como el surf y el kitesurf son buenos conocedores de esta playa pues sus vientos son propicios para la práctica de estos deportes. Además, aun siendo una playa virgen, cuenta con una zona de duchas, alquiler de hamacas y sombrillas y algunos bares y restaurantes.

Playa de los Genoveses en Almería

Playa de los Genoveses | Imagen cortesía de Turismo de España

Está en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en la provincia de Almería, cerca del pueblo de San José; es una playa virgen de algo más de un kilómetro de longitud famosa por su arena fina y dorada, sus aguas cristalinas y su espectacular paisaje que es pura naturaleza, ajeno a cualquier intervención humana; esta playa está rodeada de dunas y cuenta con una interesante vegetación autóctona que incluye chumberas, no hay edificaciones en sus inmediaciones así que mantiene su consideración de playa virgen y además tranquila porque sus aguas están generalmente en calma y son poco profundas.

Playa de los Muertos en Almería

Playa de los Muertos | Imagen cortesía de Turismo de Andalucía

También forma parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el municipio de Carboneras; supera ligeramente el metro de longitud y es una playa de grava y piedras pequeñas lo que hace que sus aguas sean especialmente claras y que destaque su color azul turquesa intenso; su entorno es natural, totalmente virgen, sin edificaciones ni infraestructuras de ningún tipo lo que hace de ella una playa perfecta para quienes quieren paz y tranquilidad, huir del mundanal ruido en un largo y tórrido día de verano y mar.

Es Talaier, en Menorca

Es Talaier | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Si algo no falta en las Islas Baleares, y en particular en Menorca, son calas naturales, vírgenes y preciosas… nos quedamos con Es Talaier, entre Son Saura y Cala en Turqueta, en el municipio de Ciutadella ¿por qué? Por su arena blanca y fina, por sus cristalinas aguas color turquesa, porque está enmarcada en un entorno de pinos y vegetación mediterránea, por sus aguas poco profundas y por tanto perfectas para el baño; eso sí, para acceder a ella es necesario caminar, hay dos rutas de acceso, una es desde Cala Turqueta y a través del popular Camí de Cavalls (una caminata de algo menos de media hora) y la otra desde Son Saura y a través del pinar (se tarda entre 15 y 20 minutos en recorrerlo).

Playa Cofete en Fuerteventura

Playa Cofete | Imagen cortesía de Turismo de Fuerteventura

Playa Cofete forma parte del Parque Natural de Jandía y es una playa inmensa: más de 12 kilómetros de arena dorada flanqueada por las montañas de Jandía, unas montañas de alcanzan los 800 metros de altura; sus aguas son límpidas pero el oleaje es importante, además es habitual que haya corrientes en la zona así que el baño ha de disfrutarse con precaución; es una playa virgen en toda regla, sin servicios en ella así que es esencial que la visites bien provisto de provisiones, en particular agua, y protector solar, especialmente si eres de los que disfruta de echar a andar por la orilla del mar sin mirar atrás…

Playa Papagayo en Lanzarote

Playa Papagayo | Imagen cortesía de Turismo de Islas Canarias

Está ubicada al sur de la isla y forma parte del Monumento Natural Los Ajaches, famosa por su arena dorada, sus aguas cristalinas color turquesa y su entorno natural y protegido; está en una ensenada en forma de herradura y protegida por acantilados, es una playa pequeña, de apenas 120 metros de longitud y 50 de ancho, de aguas tranquilas y transparentes perfectas para la práctica del snorkel; aquí no hay duchas ni socorristas (como sucede en prácticamente todas las playas vírgenes) pero sí un chiringuito cercano.