10 etapas de La Vuelta Ciclista que son joyas del turismo nacional

Una de las grandes tradiciones del verano español es la de la vuelta ciclista a España, que tiene lugar desde el 26 de agosto hasta el 17 de septiembre. Esta competición no es solo una de las más renombradas dentro del mundo del ciclismo, sino que también es una oportunidad única para descubrir algunos de los rincones más pintorescos de nuestro país.

Civitatis, la empresa líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo, ha repasado el listado de etapas de La Vuelta para escoger diez de ellas que son auténticas joyas del turismo español. Una vez más, deporte y turismo se dan la mano en un espectacular viaje.

1. Barcelona

La primera etapa de la competición más famosa del ciclismo en nuestro país tendrá lugar en una de las ciudades más visitadas de Europa: Barcelona.

La Sagrada Familia de Barcelona | Pexels

La Ciudad Condal es uno de los rincones más cosmopolitas de España, repleto de rincones mágicos y secretos por conocer. Además, es uno de los municipios abanderados del modernismo, uno de los movimientos artísticos contemporáneos más apreciados por los viajeros en todo el mundo. Puedes encontrar tours de Gaudí y la Barcelona modernista explica a la perfección esta corriente artística y el porqué de su implementación en las calles de Barcelona.

2. Tarragona

Ciudad de Tarragona | Spolyakov / Pexels

La siguiente etapa de La Vuelta no sale de Cataluña, sino que llega hasta otra de sus grandes ciudades: Tarragona. En ella, al igual que en Barcelona, el modernismo y el Mediterráneo tienen una gran relevancia, pero si por algo destaca esta localidad es por su historia y legado cultural. Una visita guiada por la Tarragona romana permite descubrir cómo era la vida en Tarraco y qué nos ha llegado hasta nuestros días.

3. Denia

Vista panorámica del puerto de Denia, en Alicante | iStock

Cuando centenares de ciclistas lleguen a las calles de Denia, todavía serán muchísimos los españoles que estén disfrutando de sus magníficas playas y naturaleza. Para todos ellos, esta excursión en kayak a Cova Tallada puede ser un complemento ideal a esas vacaciones de sol y playa, apostando por un turismo más activo que permita conocer una de las joyas naturales de la Costa Blanca.

4. Cartagena

Antes mencionamos la importancia del legado clásico en Tarragona, pero Cartagena es otro de los municipios españoles que puede presumir de haber sido uno de los enclaves más relevantes del Imperio romano. La entrada al Teatro Romano, Foro y castillo de la Concepción permite adentrarse en uno de los mayores tesoros que dejaron los romanos en nuestro país.

5. Valladolid

Castilla y León destaca por ser la región europea con mayor concentración de Patrimonio de la Humanidad. Y su capital, Valladolid, es un buen ejemplo de todo lo que tiene que ofrecer esta comunidad autónoma con siglos de historia a sus espaldas.

Plaza Mayor de Valladolid | iStock

Todos aquellos que visiten la ciudad del Pisuerga atraídos por La Vuelta ciclista a España podrán deleitarse con su gastronomía, su arte, su arquitectura, sus leyendas y su ocio. Valladolid es una ciudad con un sinfín de actividades por hacer.

6. Zaragoza

Cuando se nombra Zaragoza, todo el mundo piensa instantáneamente en la Basílica del Pilar. Y no es para menos, ya que es uno de los templos más grandes del mundo y se ubica en la plaza más grande de la Unión Europea.

Zaragoza | Pixabay

Sin embargo, la capital aragonesa cuenta con muchos más secretos por descubrir. Su pasado romano y musulmán es palpable en un centro histórico tan interesante como accesible a la hora de ser visitado en un fin de semana. ¡Ideal para quienes acompañen a los ciclistas de La Vuelta!

7. Pamplona

Fiestas de San Fermín en Pamplona | iStock

Las calles de Pamplona cambiarán los encierros por las bicicletas gracias a La Vuelta. Pero que no haya toros no significa que no se pueda descubrir más sobre uno de los festejos más importantes de España.

8. Santander

Santander, Cantabria | Frederick Adegoke Snr. / Pexels

Santander es una de las etapas de La Vuelta ciclista a España, pero también uno de los destinos más demandados en este caluroso verano por la refrescante brisa del mar Cantábrico. La mejor manera de disfrutarla es, sin duda, dar un paseo en barco por la bahía de Santander.

9. Ribadesella

Ribadesella es famosa por sus señoriales casas de indianos, pero sobre todo, por ser el punto final del célebre descenso del Sella. Civitatis propone cambiar los pedales por los remos y disfrutar de la naturaleza de Asturias con una ruta en canoa apta para toda la familia.

10. Madrid

Vista de la ciudad de Madrid | Pexels

Tradicionalmente, Madrid es el broche final de La Vuelta ciclista a España, que este año concluirá el 17 de septiembre. Pocas capitales europeas pueden compararse a Madrid en lo que a oferta cultural se refiere, aunque no ha sido hasta hace poco que la urbe ha sido reconocida por la UNESCO. Desde el año pasado, el eje conocido como Paisaje de la Luz ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, por lo que un plan ideal tras la conclusión de la competición ciclista es descubrir el porqué de este reconocimiento con una visita guiada por él.