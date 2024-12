10 destinos para empezar 2025 con buen pie y a buen precio

Llega el momento de hacer balance del año: las canciones que te acompañaron, los momentos que no olvidarás... y, ¿por qué no?, los destinos que hicieron tu año único. A pocas semanas de que termine el año, ¿por qué no hacer que este 2024 sea realmente inolvidable y reservar un último viaje para celebrar el Año Nuevo?

Para los viajeros que quieren celebrar sin salirse del presupuesto, Kayak, el buscador de viajes líder en el mundo, revela cuáles son los destinos con la mejor relación calidad-precio este Año Nuevo y los que más han bajado sus precios.

Natalia Diez-Rivas, directora comercial de Kayak para Europa añade: "Sabemos que, para muchos, enero representa un nuevo comienzo y para que este sea aún mejor, tenemos buenas noticias. Aquellos que se estén planteando tomarse las uvas fuera esta Nochevieja, podrán encontrar vuelos en Europa por 185 € de media".

10 destinos con los mejores precios

Tolón, tolón... ¿Ya escuchas las campanadas que dan la bienvenida al nuevo año? ¿Qué tal sonarían en Roma, París o Nueva York? Estos son los destinos con la mejor relación calidad-precio en la plataforma, para que cierres el calendario de 2024 con un viaje inolvidable.

Destinos con los mejores precios según Kayak | Kayak

10 destinos con mayor bajada de precio

Destinos con mayor bajada de precio según Kayak | Kayak

Para aquellos que estén preparando su wrap de viajes de 2024 y se están planteando añadir unos más a lista… Estos son los destinos que han desafiado la inflación esta época navideña, reduciendo sus precios frente al año pasado o manteniéndose sin cambios. Una pista: el secreto está en el oeste.