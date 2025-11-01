¿Sabías que hay islas que aparecen y desaparecen?

No es la de estas islas una desaparición definitiva, su existencia es más bien un ir y venir, un estar y esconderse, es como el truco de un mago solo que aquí el truco es 100% natural (y volcánico): las dos islas de las que vamos a hablarte a continuación a veces se ven y a veces se esconden ¿por qué? Por la dramática fluctuación del agua en la zona del mundo en la que están. Es verdad que hay islas, habitualmente llamadas efímeras, que surgen por alguna razón (muchas de ellas son de origen volcánico) y acaban desapareciendo pero el caso de Home Reef y Kumani es un poco especial, es como si fueran islas efímeras que se niegan a desaparecer.

Mar Caspio | Pixabay

Home Reef

Es una isla de origen volcánico que surgió frente a Tonga tras una serie de erupciones volcánicas submarinas; pero no estaba llamada esta isla a permanecer, tampoco a desparecer y, desde que se formó en el año 1984, la hemos visto aparecer y desaparecer en varias ocasiones; normalmente está sumergida, sobre el agua ha sido vista el año de su formación, 1984, y en al menos tres ocasiones más: en 2006, 2022 y 2023. ¿Aparecerá en algún momento de modo más definitivo? ¿Desaparecerá para siempre? Lo cierto es que no lo sabemos pero los científicos apuestan más bien por su desaparición debido al efecto de la erosión y las olas, de hecho hay registros de la existencia de otras islas efímeras en esta misma zona en el S.XIX.

Kumani Island

Esta isla del Mar Caspio, ubicada a unos 25 kilómetros de la costa de Azerbaiyán, es parecida a Home Reef pero su historia es mucho más larga, de ahí que sea popularmente conocida como la isla fantasma del Mar Caspio; se trata de una isla cobre un banco volcánico de lodo que apareció, al menos es la primera vez que se tiene constancia de su existencia, en 1861; desde entonces lo suyo ha sido un ir y venir (de ahí su sobrenombre) aunque la mayor parte del tiempo ha estado sumergida; la última vez que fue vista sobre el agua fue en 2023 pero en poco más de un año ya estaba erosionada y prácticamente sumergida.