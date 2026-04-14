El pueblo de Sevilla que tiene el "árbol más bonito de España": Tiene 400 años de antigüedad

Los casi 1.300 vecinos de la localidad sevillana de Coripe caben bajo la copa de El Chaparro de la Vega, un árbol de 400 años de antigüedad y 30 metros de diámetro que cada día atrae al pueblo a decenas de personas para verlo en vivo, hasta el punto que en 2024 fue declarado "El árbol más bonito de España".

En el municipio, situado en la Sierra Sur sevillana y a unos 80 kilómetros de la capital, se han acostumbrado al tránsito de personas que preguntan en el pueblo cómo llegar al árbol para verlo de cerca, lo que se puede hacer mediante un paseo por un camino rural de menos de tres kilómetros que llega directamente a esta encina.

Chaparro de la Vega, en Coripe (Sevilla), una encina de 400 años de antigüedad | EFE/Fermín Cabanillas

Hay otra opción, que pasa por llegar a un centro de interpretación donde se puede alquilar una bicicleta como alternativa al paseo a pie, pero, sea como sea, llegar hasta el árbol compensa cuando se está ante un tronco que alcanza más de un metro de diámetro, cuatro de perímetro, un diámetro de copa de 28 metros y una proyección de copa de 578,60 metros cuadrados.

Por compararlo con un recinto deportivo, bajo el Chaparro de la Vega se podría jugar un partido de baloncesto y la pista tendría las medidas reglamentarias, y hasta le sobraría espacio. Según la web del Ayuntamiento, "estas dimensiones tan enormes son consecuencia de que en su entorno inmediato no hay ningún otro árbol con el que competir por los recursos".

El agua del río y sin encinas alrededor

La concejala de Turismo del Ayuntamiento, Rosalía Escalante, ha precisado que el aporte de aguas fluviales del río Guadalporcún, junto con la ausencia de otras encinas en el entorno cercano, "hacen que no tenga ningún competidor por los nutrientes, por lo que ha podido alcanzar estas dimensiones tan enormes".

Escalante ha explicado que el árbol tiene el récord "de dar cobijo bajo su rama a los habitantes del pueblo, juntos a los de otros de alrededor" y que, en ese día, unas 2.000 personas aproximadamente estaban debajo de la copa del árbol "y hasta había más sitio disponible".

Ha añadido que además en el año 2001 fue declarado Monumento Natural, "una categoría de protección que se concede a todos aquellos espacios o elementos de la naturaleza que tienen una notoria singularidad y un gran valor ecológico", y se ha convertido en mucho más que un árbol, ya que es todo un símbolo del turismo verde en torno a este pueblo sevillano.

Chaparro de la Vega, en Coripe (Sevilla), una encina de 400 años de antigüedad | EFE/Fermín Cabanillas

"No solo hay que destacar del Chaparro estas excepcionales características en cuanto a su porte y su dimensión, sino también el interés cultural y social que está asociado al árbol", ha subrayado la concejala, que cita que el paraje en el que se encuentra es escenario de la romería de la Virgen de Fátima, que tiene lugar en el segundo sábado de mayo.

Además, ha sido testigo de multitud de celebraciones particulares "y es punto de encuentro de los amigos, de fiestas en las que participan los vecinos", de modo que casi es un coripeño más, pero con 400 años como testigo de lo que pasa a su alrededor.

Árbol del Año

Lo que ya se sabía en el pueblo, que es un árbol excepcional, quedó confirmado en 2024, cuando ganó el concurso de Árbol del Año, organizado por la ONG Bosques sin Fronteras, después de superar una votación en la que competía con ejemplares de todos los rincones del país,

Gracias a este reconocimiento representó a España en el certamen Europeo para elegir al Árbol del Año 2024, organizado por 'Tree of Year', en el que quedó en sexta posición, corroborando, esta vez a nivel europeo, las impresionantes características de este fenómeno de la naturaleza.