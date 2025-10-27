El pueblo de Extremadura con una muralla que es uno de los mejores para visitar en otoño según National Geographic

Cáceres esconde auténticos tesoros, como el Parador de Jarandillao la Muralla de Galisteo, que muestran el gran interés turístico de la provincia y su rica historia, siempre capaz de sorprendernos cada vez que visitamos tierras extremeñas. La muralla de Galisteo, declarada como Conjunto Histórico- Artístico, es un bien protegido que se conserva en un excelente estado de restauración.

Galisteo, una pintoresca localidad cacereña, situada en el Valle del Alagón, es reconocida por su impresionante amurallado de origen almohade. Su patrimonio y su cultura se reflejan en monumentos como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, la Torre de Homenaje (conocida como La Picota) y el Puente sobre el río Jerte. Según National Geographic, es uno de los mejores lugares para visitar en otoño.

El recinto amurallado es, sin duda, lo mas especial es de esta localidad. Esta muralla, de aproximadamente un kilometro de perímetro, esta construida con piedra rodada del río Jerte. Destaca por sus tres puertas principales:

La Puerta del Rey, que exhibe un escudo de los Manrique de Lara.

La Puerta de la Villa, situada en el punto mas estratégico.

La Puerta de Santa María, considerada la mas monumental.

En Galisteo es frecuente encontrarse con peregrinos que recorren la Vía de la Plata en su camino mozárabe hacia Santiago de Compostela. Esta ruta ofrece una gran diversidad de paisajes y un valioso patrimonio histórico. Además, el otoño la convierte en una experiencia aún más especial, gracias a su clima templado y al encanto característico de la estación.