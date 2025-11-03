La aldea de Asturias que está entre montañas, bosques y un puente colgante: Parece sacada de la película de Heidi

El norte de España nunca deja de sorprender con sus magníficos parajes naturales, como es el caso de Asturias, donde los pueblos destacan por su encanto especial, su gastronomía única y la tradición arraigada en sus habitantes. Un ejemplo de ello es Riodeporcos, una pequeña aldea situada en el concejo de Ibias.

Su ubicación es privilegiada, ya que forma parte del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, un lugar espectacular para reconectar con la naturaleza, hacer rutas y escapar del ruido y del estrés del día a día.

La forma de llegar a la aldea sorprende a todos los visitantes: un puente colgante peatonal de unos 80 metros sobre el río Navia da la bienvenida, convirtiendo el trayecto en una experiencia única. Cruzarlo permite sentirse rodeado por las montañas y la majestuosa naturaleza que abraza el lugar.

La arquitectura rural predomina en la aldea, con casas de piedra, calles empedradas y vegetación que se entrelaza en cada rincón. Es típica la presencia de alcornoques, higos y borrachinos de madroño. En temporada de calor, los emparrados que cubren algunas calles mantienen la zona fresca, mostrando cómo la naturaleza se integra en beneficio de los habitantes.

Entre los puntos de interés de Riodeporcos destacan la Capilla de San Roque, así como palomares y bodegas situados en la parte alta del pueblo, perfectos para el turismo rural. Además, para los amantes del senderismo, la ruta señalizada PR‑AS‑27 conecta con otras aldeas y recorre zonas de bosque y antiguos yacimientos de actividad minera romana.