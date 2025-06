Un piloto de Iberia revela si el avión puede volar con un solo motor: "Planea a la velocidad que le indicas"

Aunque volar en avión es muy seguro hoy en día, el miedo a estar en el aire y que haya un accidente y pase algo es muy frecuente entre los viajeros. Por suerte, la gran mayoría de pilotos son personas serias y profesionales, que no tienen ningún problema en abrirse al público y compartir secretos de su profesión. Recientemente os hablamos de un piloto de Easyjet que reveló cual era la peor ruta para hacer por las turbulencias y las peores fechas; y el otro día un piloto de Iberia acudió al podcast "Mami qué dices", donde estuvo hablando de su recorrido profesional y respondió todo tipo de preguntas que pueden interesarle incluso a los menos viajeros.

Ramón Valles es capitán de Airbus A330 y A350, y en un momento de la entrevista le preguntaron acerca de qué ocurriría si un motor deja de funcionar durante un vuelo. Él respondió que, volando en un avión de dos motores (que son los que él pilota), si a mitad de vuelo un motor se apaga el avión podría seguir volando.

Ramón confirmó que mientras que no se podría despegar, ya que para ascender siempre hace falta que todos los motores estén operativos, si a mitad de vuelo un motor falla y se apaga, el avión planearía en descenso de manera estable y casi sin peligro. Matizó que un avión que no pueda funcionar en caso de emergencia con un sólo motor no estaría certificado para volar.

Asimismo, compartió que los motores no sólo se apagan en caso de emergencia, sino que se desconectan de manera voluntaria para descender al llegar al aeropuerto de destino, una vez que el vehículo llega a la distancia necesaria en millas náuticas los motores se ponen en ralentí y se inicia el descenso de esa manera, planeando a una velocidad controlada. Este mecanismo no sólo es común utilizarlo, sino que ayuda a ahorrar combustible para el vuelo.

Ramón compara este proceso con conducir un coche en una cuesta abajo. "Si coges una cuesta abajo con tu vehículo no tienes por qué acelerar, tu coche se desplaza sobre las ruedas cuesta abajo, incluso a lo mejor tienes que frenar" afirma. "Con el avión pasa igual, pones los motores al ralentí, empiezas a bajar y planea a la velocidad que tu le indicas". Afirma que el avión siempre planea en descenso, por lo que a la hora de perder altura no son necesarios los motores. Así, asegura que en principio no hay riesgo si un motor deja de funcionar, y deja muy claro al público que están entrenados en el evento de que algo así ocurra.