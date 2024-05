Un joven malagueño arranca las ruedas de su maleta para no pagar a Ryanair 70 euros extra por facturarla: "Sale ganando"

Recientemente te hablábamos de las aerolíneas que SÍ cobran por la maleta de mano en el avión y una de ellas es Ryanair, que si no pagas la tarifa extra o no cumples con las medidas del equipaje, tendrás que pagar más en la puerta de embarque.

Y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a un joven malagueño, que se encontraba en la puerta de embarque cuando el personal de la aerolínea le comunicó que no podía subir la maleta a la cabina del avión ya que no cabía en las plataformas habilitadas y por lo tanto no cumplía las medidas permitidas por Ryanair.

Es decir, la maleta era demasiado grande para ir en cabina y debía ser facturada como equipaje en bodega. Eso sí, con un coste extra de 70 euros. "Cuando Ryanair te dice que tienes que facturar, el malagueño automáticamente", dice David Jiménez (@rauwjimenez) en el vídeo de TikTok, y después vemos al pasajero y a sus amigos arrancando las ruedas de su maleta.

Una vez las 4 ruedas están arrancadas, todos los presentes en el aeropuerto empiezan a aplaudir la escena vivida y el pasajero se dispone a colocar de nuevo el equipaje en el hueco de la aerolínea para comprar que, ahora sí, su maleta cumple con las medidas establecidas. Tanto los asistentes, como el personal de la aerolínea no puede aguantar la risa al ver lo ocurrido.

"A ver soy el autor del vídeo la maleta me costó 30€ hace 6 o 7 años y facturarla era 70€", confiesa el autor del vídeo en uno de los comentarios de Instagram.

"Maleta 20 euros, facturación 70 euros, sale ganando", dicen en los comentarios del vídeo. "Le sale más caro no facturar que la maleta, de eso estoy 100% seguro", dice otro usuario. "A los españoles nos tendrían que hacer un estudio muy detallado", concluy eotra persona.