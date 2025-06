Una joven española denuncia que por culpa de Ryanair no pudo despedirse de su abuelo antes de morir: "No tenéis humanidad"

Recientemente te contábamos, que Ryanair debería modificar las medidas obligatorias de su política de equipaje de mano gratuito tras la nueva propuesta para reformar el reglamento europeo sobre derechos de los pasajeros, que fija unas dimensiones mínimas del bulto en 40x30x15 centímetros y que tendrán que ser aceptadas por las aerolíneas.

Y es que desde que Ryanair empezó a cobrar por las maletas de mano en 2018, la aerolínea solo permite subir gratis con un bolso o mochila de 40x20x25 centímetros a la cabina del avión y son bastante estrictos con esta norma, algo que ha llevado a que tengan varios enfrentamientos con los pasajeros.

Ahora, una joven española ha querido denunciar públicamente en sus redes sociales lo que le ha ocurrido con esta aerolínea. Carmen Díaz Guadamuro (@carmendiazguadamuro en TikTok) ha compartido un vídeo que dice: "Por culpa de Ryanair no he podido despedirme de mi abuelo, ni ir a su entierro".

"Con este vídeo no busco atención o likes, es para que esto no le pase a nadie más y se tomen medidas urgentes. El 6 de junio compre un vuelo para el día siguiente con Ryanair de Bruselas a Asturias porque mi abuelo estaba sedado en el hospital y le quedaban pocos días de vida", dice en el TikTok.

"Me costó 285 euros solo la ida y sin maleta, no había más vuelos disponibles hasta el lunes y necesitaba verle antes de que muriera. En la puerta de embarque, una trabajadora me dijo que mi mochila no entraba horizontalmente en el medidor, aunque sí que cabía verticalmente. Me exigió 60 euros más, le dije que me parecía una locura después de haber pagado casi 300 euros y que la mochila no era tan grande, pero que sí que iba a pagar", continúa narrando en el vídeo.

"Me apartó y me dijo que esperase a un lado para pagar y, después de 10 minutos esperando para pagar con mi tarjeta de crédito en la mano, me dice que ya ha cerrado la puerta, que me ha desembarcado y que ya no puedo entrar al avión ni pagando, que según ella yo le había dicho que 'no quería pagar' cuando eso no es cierto", cuenta en el vídeo.

"Ha mentido también en el documento oficial del vuelo, que me lo enseñó un chico del aeropuerto después, le expliqué a las azafatas con lágrimas en los ojos que mi abuelo se estaba muriendo y quería llegar a Asturias para despedirme de él. Les dio igual, perdí el vuelo, el dinero y lo peor de todo, perdí la oportunidad de despedirme de mi abuelo para siempre", explica en el vídeo.

"Y nadie me dio ninguna solución para coger ese vuelo o ningún otro vuelo. Ni si quiera hay mostradores de Ryanair en ese aeropuerto porque prefieren ahorrar costes. Escribí reclamaciones y nadie me ha contestado aún", dice.

"Esto no puede seguir ocurriendo y para colmo, cuando busqué información sobre esto, vi que la UE quiere permitir los abusos de Ryanair y demás aerolíneas low cost con las maletas. El Consejo de la Unión Europea ha propuesto permitir que cada aerolínea regule su equipaje de forma libre, eso significa más confusión, más cobros sorpresas, más casos como el mí en el que tienen la potestad para dejarte fuera por 2 centímetros", explica en el vídeo.

"Ryanair exijo una explicación, una disculpa y una compensación y a ti te pido que si tú también sufriste algo parecido, cuéntalo, no te calles, merecemos viajar con dignidad", finaliza Carmen.