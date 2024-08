Un joven decide comprarse un camarote para viajar por el mundo y ahorrarse el dinero de una vivienda

¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un crucero y despertarse cada día en una ciudad diferente? La idea de recorrer el mundo es un pensamiento que muchas personas han tenido, pero que pocos han logrado hacer realidad. Y es que viajar en un crucero como en el nuevo Star of the Seas es un lujo reservado para las vacaciones de unos pocos privilegiados. Sin embargo, esto está cambiando gracias a nuevas propuestas como la de la empresa MV Narrative, un barco residencial que permitirá a sus habitantes vivir en el mar a largo plazo.

Uno de los pioneros de esta tendencia es Austin Wells, un joven de 28 años de San Diego, California, quien decidió dejar atrás el alquiler de un apartamento en tierra firme para adquirir un camarote en este crucero residencial que está en construcción en Croacia.

Austin, quien trabaja de manera remota para la división de realidad aumentada y virtual de Meta, encontró en esta idea una solución perfecta a dos problemas que muchos jóvenes enfrentan hoy en día: el altísimo coste de la vivienda y el deseo de viajar. En lugar de conformarse con un apartamento pequeño y caro en San Diego, donde el alquiler promedio es de 2.500 dólares al mes según Travel Tomorrow, adquirió un camarote de 22 metros cuadrados en el MV Narrative por 300.000 dólares, según ha informado Metro. Con una cuota mensual de 2.000 dólares, no solo está ahorrando en comparación con el alquiler tradicional, sino que también está viviendo la aventura de su vida.

El MV Narrative, cuya construcción lideran Alister Punton y Shannon Lee, está diseñado para ofrecer una vida cómoda y lujosa a bordo. Este gigantesco crucero contará con 500 departamentos privados y un sinfín de instalaciones como 20 restaurantes y bares, un gimnasio de casi 1.000 metros cuadrados, una biblioteca, un cine, una escuela y tres piscinas. Todo esto forma parte de una propuesta que busca transformar el concepto de vivienda, ofreciendo una alternativa frente a los altos costes en el mercado inmobiliario de ciudades como San Diego y otros lugares del mundo.

El MV Narrative se diferencia de otros que ya han intentado desarrollar esta idea por su accesibilidad económica, algo que fue prioritario para sus creadores. Además, te ofrecen la posibilidad de subarrendar el camarote cuando no esté a bordo, lo que para Wells es otro de los beneficios que le ofrece este estilo de vida. Según Metro, este subarriendo podría generarle ingresos de hasta 4.500 dólares mensuales, convirtiendo su inversión en un gran beneficio.

Este innovador estilo de vida flotante no solo rompe con las convenciones tradicionales de vivienda, sino que también abre nuevas oportunidades para aquellos que buscan una vida llena de aventura, pero sin renunciar a la comodidad y estabilidad que ofrece un hogar. Mientras el MV Narrative se prepara para surcar los mares en 2025, Austin Wells ya se ha convertido en un símbolo de esta nueva generación de nómadas del mar.