Dónde es festivo el 23 de abril en España por Sant Jordi: comunidades y ciudades donde se celebra

Aunque sabemos que el próximo festivo nacional es el del próximo 1 de mayo (sí, el esperadísimo Puente de Mayo), lo cierto es que unos días antes hay una fecha que está muy marcada en los calendarios para algunos: Sant Jordi (San Jorge). Pero.... ya te lo adelantamos, sólo es festivo en las comunidades de Castilla y León y Aragón.

En España, el 23 de abril no es festivo nacional, pero sí tiene una gran relevancia cultural. La comunidad donde realmente se vive con más intensidad es Cataluña, donde Sant Jordi es considerado una de las celebraciones más importantes del año. Sin embargo, no es festivo laboral en toda la comunidad autónoma, aunque muchas personas adaptan su jornada para disfrutar del día, y ciudades como Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona se llenan de puestos de libros y rosas.

Calendario mes de abril de 2026 | iStock

Donde sí es oficialmente festivo es en Castilla y León, ya que el 23 de abril coincide con el Día de la Comunidad, en conmemoración de la Batalla de Villalar. En esta comunidad, la jornada es no laborable en todas sus provincias, como Valladolid, Burgos, León, Salamanca o Segovia, y se celebran actos institucionales y festivos.

Más allá de estas regiones, el 23 de abril también tiene un significado especial en otros puntos de España. En lugares como Aragón se celebra el Día de Aragón, en honor a San Jorge (Sant Jordi) y es festivo autonómico. Se celebran actividades culturales, mercados y eventos, especialmente en ciudades como Zaragoza o Huesca.

Otros municipios donde es festivo el 23 de abril es en Bunyola, Ses Salines, en Mallorca; Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza; o en Sant Jordi Desvalls (Girona).