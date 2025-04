Cuándo se celebra el Bando de la Huerta de las Fiestas de la Primavera de Murcia

Las Fiestas de la Primavera de Murcia atraen todos los años a vecinos y turistas por igual por su belleza e importancia cultural, y son para muchos una de las fiestas más importantes de España. Dentro de las fiestas hay un evento que destaca sobre los demás: el Bando de la Huerta es posiblemente el desfile más multitudinario de las fiestas, y en Viajestic os contamos dónde y cuándo se celebrará este año para que no os perdáis nada.

Mujeres y niñas en la procesión del Bando la Huerta | iStock

Este año los eventos de las Fiestas de Primavera comenzaron el pasado 19 de febrero con la Gala de Presentación de Candidatas a Reinas de la Huerta y Cortes de Honor, pero el espacio tradicional comenzará el 20 de abril a las 19:00, con la inauguración del Entorno Huertano en Santiago y Zaraiche.

El día 22 de abril, que es el martes de Pascua será el día grande de fiestas, y a lo largo del día se celebrarán el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina. El desfile del Bando de la Huerta comenzará a las 17:00, y recorrerá la ciudad partiendo de la Calle Mozart hasta llegar a la plaza Juan XXIII.

El Bando de la Huerta no es sólo el desfile, ya que el mismo martes a las 10:00 se realiza una ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, la patrona de la ciudad, frente a la Catedral. Esa misma tarde, honrando las tradiciones huertanas los participantes (o huertanos) se vestirán de ropas tradicionales (zaragüelles, chalecos y monteras para ellos; ellas con refajos, delantales coloridos y mantones) y en carruajes tirados por bueyes lanzarán viandas a los espectadores, acompañados por bandas folclóricas, gigantes y cabezudos y diversos otros grupos que completarán esta única cabalgata.

El desfile seguirá su itinerario por toda la ciudad, saliendo de la calle Mozart y pasando por la C/ Capuchinos, C/ Marqués de Corvera, Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza de la Cruz Roja, Avda. Teniente Flomesta, Gran Vía Salzillo, Plaza de la Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Ronda de Levante, y terminando por fin en la plaza Juan XXIII. Si queréis ver el desfile en todo su esplendor recomendamos llegar pronto a cualquiera de los puntos que recorre, ya que puede llegar a masificarse mucho.

El Bando de la Huerta infantil, por otro lado, se celebrará el día 21 de abril a las 17:00, donde los más pequeños de la ciudad se vestirán y recrearán el desfile de los mayores, cruzando la ciudad con carrozas y reglando caramelos.