¿Cuál es el mejor asiento para un viaje largo en avión?

Si eres una persona que suele viajar con frecuencia, sabrás que una de las diferencias entre una aerolínea de bajo coste ante una aerolínea de coste normal es el asiento, bueno, más bien elegir el asiento del vuelo que vas a coger, entre muchas otras cosas.

Normalmente, si optas por hacer un viaje en una aerolínea de bajo coste, los asientos más cómodos o que están cerca de la ventana o en el pasillo suelen tener un coste más elevado que los asientos que están entre dos personas. Y esto puede hacernos el viaje más duro de lo normal si el trayecto es de larga duración.

Phyllis Stoller, presidenta de The Women's Travel Group, vuela largas distancias con frecuencia y descubrió que un asiento es mejor que el resto. Pero la clave no está, como hemos dicho antes, en si está cerca de la ventana, en el pasillo o cerca de la salida de emergencia (que suele ser una opción que muchos valoran a la hora de elegir asiento), si no que la clave está en reservar un asiento cerca del baño del avión.

"Trato de reservar un asiento de pasillo a unas cinco filas del baño. De esa manera, puedes entrar a los baños cuando hayan estado vacíos durante unos minutos", dice Stoller al diario The Sun. Tal y como explica, al estar cerca del baño puedes vigilar si hay más o menos personas esperando en la cola y relajarte en tu sitio hasta esperar a que la cola se reduzca.

Además, al estar a cinco filas del baño, te sientas lo suficientemente lejos para que, cuando haya una fila, los demás pasajeros no estén parados a tu lado mientras esperan en la fila.

