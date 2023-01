La croqueta más grande del mundo está en un conocido barrio de Madrid

Recientemente, por el Día Mundial de la Croqueta, os contábamos cuáles eran los restaurantes de España con las mejores croquetas de jamón, que competirán por el primer premio en el concurso que se llevará a cabo en Madrid Fusión esta semana.

Y ahora queremos contarte que han hecho la más grande del mundo, ¡en un conocido barrio de Madrid! El pasado jueves 19 de enero en La Coqreta de Vallekas, el puesto número 10 del mercado de Numancia (calle de Josefa Díaz, 4), han batido el récord a la croqueta de jamón más grande del mundo.

Primero lo anunciaron en sus redes sociales: "Jueves 19 – 20:00h. Batiremos y repartiremos el récord de la croqueta más grande del mundo. Ven a degustar nuestra hazaña". Y después lo hicieron, vaya que si lo hicieron. La croqueta pesaba 7,660 kg y la marca a batir era de 5,6 kg: "La croqueta de jamón más grande de la historia! Reto conseguido! 7.660kg".

El anterior récord lo tenía el restaurante Micu Maku, ubicado en Carrer d'Aribau (Barcelona), con una croqueta de 5,6 kilos. De hecho, ellos mismos han mencionado al restaurante en los comentarios pidiendo una revancha: "Competencia sana con mucha deportividad. Esperamos la revancha!!!".

Por el momento no sabemos más sobre este logro ya que el Libro Guinness de los Records no lo ha anunciado pero estamos a la espera de un making off que publicarán en sus redes sociales de como hicieron la croqueta más grande del mundo.