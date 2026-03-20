El Aquopolis de Madrid estrenará este verano una nueva montaña rusa de casi 180 metros

Si hay algo que nos gusta (y mucho) en Viajestic, son los parques temáticos. Adrenalina, velocidad, diversión, de agua, de tierra, más altos, más bajos... todo tipo de atracciones siempre son bienvenidas en esta web. Y, por supuesto, siempre estamos al día para contarte todas las novedades.

El Aquopolis de Villanueva de la Cañada se prepara para dar un salto de nivel en la temporada 2026 con la incorporación de una nueva atracción que promete convertirse en su gran reclamo: Kilauea, una montaña rusa acuática única en Europa. El parque madrileño apuesta así por la innovación y la adrenalina con una propuesta que redefine la experiencia en los parques acuáticos.

La nueva atracción, que abrirá sus puertas el próximo 12 de junio de 2026, contará con casi 180 metros de recorrido y estará diseñada bajo el modelo RocketBLAST de ProSlide, una de las tecnologías más avanzadas del sector. A diferencia de los toboganes tradicionales, Kilauea incorpora un sistema de propulsión mediante chorros de agua, lo que permite a los usuarios no solo descender, sino también ascender a gran velocidad, generando una sensación similar a la de una montaña rusa.

Este innovador sistema combina tramos de subidas y bajadas, curvas pronunciadas y cambios de ritmo que elevan la intensidad de la experiencia. El resultado es un recorrido dinámico y sorprendente, pensado para quienes buscan emociones fuertes sin salir del agua.

Con esta incorporación, Aquópolis refuerza su oferta de ocio en la Comunidad de Madrid y se posiciona como uno de los parques acuáticos más atractivos de Europa. La llegada de Kilauea no solo amplía su catálogo de atracciones, sino que también introduce una experiencia prácticamente inédita en el continente, lo que previsiblemente atraerá tanto a visitantes habituales como a nuevos públicos en busca de novedades.

La temporada 2026 se presenta así como una de las más ambiciosas para el parque, con una clara apuesta por la innovación y la espectacularidad. Kilauea no será solo una atracción más, sino el nuevo icono de Aquópolis Villanueva de la Cañada.