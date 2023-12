Algunos destinos que suenan a broma (o a inocentada)

No hay que irse muy lejos para visitar lugares cuyos nombres provocan chistes y bromas o arrancan, sólo con nombrarlos, alguna que otra sonrisa; seguro que quienes viven en estos pueblos sienten su nombre como una inocentada, como una broma de buen o mal gusto que llevan, eso sí, con mucha gracia. ¿De qué lugares estamos hablando? A continuación repasamos unos cuantos pero antes una curiosidad:

Hay localidades que llevan mal su nombre, tan mal que deciden cambiarlo; es el caso de Miraflores de la Sierra ¿sabías que su nombre original era Porquerizas de la Sierra? Hay otros pueblos, de nombre como poco curioso, que han decidido mantenerlo y con más de uno seguro que te has reído…

Raro será que digas que vienes o vas a Lepe y no te pidan un chiste o alguien se ría incluso antes de que lo cuentes; risa no sabemos, pero algún comentario tonto seguro que han escuchado quienes viven en Villaviciosa (¡villa viciosa!) y en Asturias, no digamos ya en Braga (en Portugal).

Peleas de Abajo | Imagen de Ángel Encinas en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0 Deed Attribution-ShareAlike 4.0 International

¿Más nombres curiosos? Curioso es vivir en Cenicero (¿en un cenicero?) en La Rioja y también en Cariño (A Coruña), donde te recibirán con un abrazo; no comentaremos nada de Villapene, en la provincia de Lugo y sí que reconocemos que nos arrancan una sonrisa nombres como Guarromán, en Jaén y Parderrubias en Pontevedra.

No sabemos si en Peleas de Arriba y Peleas de Abajo, en Zamora ambos pueblos, se pelean poco o mucho pero sí estamos seguros de que en Alcantarilla (en Granada) no huele como su nombre quiere dar a entender, tampoco Meadero de la Reina en Cádiz; en Malcocinado, provincia de Badajoz, seguro que cocinan bien; en Correpoco (Cantabria) seguro que habrá quienes aprieten el paso y en Cenascuras (en Granada) a nadie se le ocurre no encender la luz para cenar.

¿Tienen o no tienen guasa estos nombres? Pues Guasa también, que es un pueblo de Huesca; sea como fuere seguro que sus habitantes llevan el nombre a modo de inocentada, con gracia y con humor.