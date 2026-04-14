3 ciudades de España que tienes que visitar esta primavera: Destinos para abril y mayo

Tras Semana Santa, arranca la 'temporada media' en el sector turístico. Este periodo comprendido entre abril y mayo es una buena oportunidad para viajar a un precio más asequible que en verano, especialmente en España. Ante este contexto, eBooking.com ha analizado cuáles son las ciudades españolas que serán tendencia esta primavera.

"Si no tenemos en cuenta a Barcelona y Madrid, las ciudades españolas que a fecha de hoy más interés y búsquedas generan son Jerez de la Frontera, Girona y San Sebastián. Creemos que estarán entre los destinos favoritos a los que viajar esta primavera", afirma Toni Raurich, director de eBooking.com.

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Jerez de la Frontera ha tomado este 2026 el relevo a Alicante como Capital Española de la Gastronomía, lo que la ha catapultado entre las ciudades más llamativas para viajar esta primavera. En su oferta gastronómica, además del famoso "tapeo" y de sus buenos vinos, destacan platos como el ajo caliente, los chicharrones, el rabo de toro, la berza jerezana, el menudo jerezano, el tocino de cielo y el pocito.

Jerez de la Frontera | iStock

Asimismo, eBooking.com destaca que se trata de una ciudad con un importante patrimonio cultural e histórico, como El Alcázar, la Cartuja de Santa María de la Defensión, la Catedral y la Iglesia de San Miguel, entre otros enclaves turísticos de la ciudad gaditana.

Girona (Girona)

En los últimos 25 años, el número de visitantes a la provincia de Girona ha aumentado un 66%, pasando de 2,5 millones a 4,2 millones. En el caso de la capital gerundense, la tradición de Temps de Flors es uno de los grandes reclamos para visitarla en primavera. Este año, entre el sábado 9 de mayo y el domingo 17 de mayo, se prevé que alrededor de 400.000 personas se acerquen a la ciudad para visitar las vistosas decoraciones florales del casco antiguo.

"Cada año crece el volumen de visitantes a Temps de Flors, así como el porcentaje de turistas extranjeros que acuden a la fiesta. Desde eBooking.com recomendamos reservar con bastante antelación el alojamiento para no llevarse sorpresas a los que quieran pernoctar en Girona y municipios vecinos a buen precio, especialmente durante los días del fin de semana", señala Raurich.

San Sebastián (Guipúzcoa)

"San Sebastián entra de nuevo en la selección de eBooking.com por la perfecta mezcla entre playa y montaña que ofrece y que mantiene en máximos año tras año la demanda por visitarla”, destaca Raurich. Las playas de Ondarreta, Zurriola y La Concha, por un lado, junto con el espectacular senderismo de acantilados, por otro lado, son sus dos grandes polos de atracción turística. Y a ello, además, hay que sumarle el atractivo de la gastronomía de vinos y de pinchos del País Vasco.

Playa de la Concha, en San Sebastián | iStock

"El hecho de que sea una de las ciudades con más demanda del país suele conllevar que en verano el precio de hoteles y demás alojamientos turísticos se encuentre entre los más elevados de España, por lo que es habitual que una parte importante de la demanda se desplace a ahora, a los meses de primavera”, concluye el director de eBooking.com.