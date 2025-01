Tips para volver a la rutina tras las fiestas, excesos y escapadas con el ánimo viajero bien alto

Se acaba la Navidad. Ahora que los Reyes Magos ya han vuelto a Oriente y que las luces navideñas comienzan a apagarse, solo nos quedar recoger el árbol y el Belén y ahogar las penas en Roscón de Reyes y chocolate caliente; si además has gozado en estas fechas de unos días de vacaciones viajeras la cosa es si cabe más grave, se habla mucho de la depresión post-vacacional cuando retomamos las rutinas en septiembre tras la el verano pero poco del modo en que llegamos rodando al trabajo a partir del 7 de enero…

¿Cómo soportar la vuelta al trabajo con el frío del invierno, con las fiestas más que terminadas y con el año viajero todavía por hacer? Con mucho ánimo, claro… y siguiendo también estos sencillos consejos:

Si los Reyes Magos han sido tan generosos como para regalarte un viaje seguro que de ánimo no vas mal y solo pensar en cuándo y cómo disfrutarás de ese viaje ya te servirá como sostén para volver a las rutinas propias del mes de enero; ¿qué los Reyes Magos se han despistado y no han pensado en tu ánimo viajero a la hora de dejarte los regalos en el árbol? ¡No te lamentes! Puedes empezar a organizar tu próxima escapada, no tiene por qué ser un destino lejano, basta una escapada de fin de semana a algún lugar no lejano del que vives; eso además de vivir tu pueblo o tu ciudad como un turista más (si vives en una gran ciudad como Madrid o Barcelona no tienes excusa, nos jugamos un trozo de roscón a que hay lugares emblemáticos de esos que suelen visitar los turistas, que no has pisado en años, incluso en décadas, tal vez nunca… vivir tu ciudad como un viajero más es un buen modo de mantener tu ánimo viajero bien engrasado.

Cámara de fotos, mapa y postales | Pixabay

Otro modo de levantar el ánimo viajero es recordar que los viajes no terminan cuando llegas a casa y deshaces la maleta, es entonces cuando se quedan contigo y se integran en tu vida: seguro que guardas álbumes de fotos (que serán ya digitales en su mayor parte), también videos viajeros ¿eres de los que hace diarios de viaje? Seguro que tienes pendiente terminar alguno o repasarlos todos para revivir esos viajes que tanto disfrutaste en su día.

¿Más trucos para mantener el ánimo viajero en pleno mes de enero? Viaja sin viajar… gastronómicamente es muy fácil (que si pizza napolitana, que si tacos mexicanos, que si sushi, que si un vino francés, que si una cerveza belga…) pero también puedes hacerlo sin saltarte la dieta, a través de la música, las películas, las series… O incluso con unas gafas de realidad virtual ¿dónde quieres ir? Te llevan volando donde quieras sin moverte del sillón.

Los libros de viajes son también una buena alternativa, así te duermes cada noche habiendo viajado un poco justo antes de dormirte y soñando nuevos viajes que, a poco que te organices, disfrutarás algún día. Además puedes prepararte para viajes futuros estudiando, por ejemplo, el idioma o la cultura, costumbres y tradiciones de algún país que quieras visitar, aprendiendo trucos para hacer mejores fotografías y mejores videos en tu próximo viaje, investigando el modo de conseguir los mejores descuentos viajeros…

Bola del mundo | Pixabay

Hay algo más que puede ayudarte a mantener el ánimo viajero alto y que, curiosamente, no siempre tenemos en cuenta: decora tus espacios como un auténtico viajero, como si viajaras tanto como sueñas viajar y no solo tanto como viajas: cuadros de mapas del mundo, fotos de tus viajes ampliadas o collages de fotos de los viajes que recuerdas con más cariño, ten siempre a la vista los pequeños souvenirs con los que te has ido haciendo en tu vida viajera… Y ten siempre a mano una bola del mundo para darle a una vuelta...