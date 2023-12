¿Viaje en familia? 4 trucos perfectos para preparar el equipaje

Si estás pensando en realizar un viaje en familia, seguro que te ha agobiado la sola idea de pensar en preparar todo el equipaje. ¡No te preocupes! Puesto que aquí encontrarás una serie de trucos que te van a ser realmente útiles a la hora de organizarte y que tu viaje no acabe siendo un completo caos en cuanto a maletas.

Equipaje variado para una semana

Aunque te vayas tan solo unos días, es recomendable viajar como si te marcharas una semana. Nunca sabes qué tiempo hará, ni si en el hotel o apartamento vas a poder hacer la colada. Por lo tanto, para evitar cualquier tipo de imprevisto, es recomendable que almacenes ropa, como mínimo, para una semana. Respecto al calzado, con dos pares es suficiente.

En este caso, no podemos dejar de mencionar los cubos de empaquetado que se han hecho tan virales en redes sociales. No solamente podrás subdividir el espacio de la maleta, sino también dividir todos los artículos por persona. Lo más importante es que, además de todas esas cosas, comprimirás tus prendas y ocuparán menos espacio.

Compra cosas al llegar al destino

Este es un truco de lo más apañado, no solamente para aquellos que viajen en familia sino también para los que viajen en pareja, con amigos o en solitario. Hay varios artículos que ocupan muchísimo espacio en el equipaje, por lo que se pueden comprar perfectamente en el destino escogido. Estamos hablando de champú, acondicionador, gel de baño, pasta de dientes, líquido de lentillas, paraguas, desodorante… ¡No es necesario que ocupen espacio en tu maleta!

Maleta | Pixabay

Aprovecha al máximo el espacio para tus artículos personales

Bien es cierto que un niño de poca edad no necesita llevar un bolso o una pequeña mochila, pero eso no quiere decir que no pueda llevarlo. Por lo tanto, si cada miembro de la familia cuenta con su pequeño espacio para cuestiones personales, ¡al final es más espacio que se puede llegar a utilizar para guardar otras tantas cosas! Por lo tanto, en un vuelo, ¡es recomendable que todos lleven su equipaje de mano!

Bolsas vacías, ¡un imprescindible!

Evidentemente, ocupa muy poco espacio pero puede llegar a ser realmente útil. Sobre todo al final del viaje. Por un lado, puedes utilizarla para almacenar la ropa sucia sin tener que entremezclarla con el resto de objetos que hay en la maleta. Por otro lado, puedes guardar ahí distintos objetos que hayas comprado en tu destino y, por lo que sea, no entre en la maleta. Es evidente que a la vuelta vas a necesitar más espacio, por lo que te será realmente útil.