Algunos Roscones de Reyes fantásticos y dónde encontrarlos

Hay quien empieza la degustación de Roscones de Reyes días antes del 5 y el 6 de enero y, ciertamente, es comprensible, si te limitas a comprar un Roscón el día 5 para degustarlo con la Cabalgata de los Reyes Magos no te dará tiempo más que a catar uno y tendrás que esperar un año para saborearlo de nuevo… Imposible conformarse con degustar sólo un Roscón de Reyes, entre otras razones porque sería casi imposible ponerse de acuerdo en cuál comprar: que si yo lo quiero sin relleno (que ya hay que ser seco), que si a mi me gusta el de nata, dice el clásico, a mi de trufa, señala el amante del chocolate, uy el de crema, propone el más pastelero… Y eso quedándonos en los más típicos: que sin con fruta escarchada o sin ella (casi nadie se la come, es verdad, pero un un Roscón de Reyes sin fruta escarchada es como un Rey Mago sin corona ¿no crees?), que si quiero el de Dabiz Muñoz, que si este es el mejor de Madrid… ¡Qué complicado quedarse solo con un Roscón de Reyes! Vamos a ayudarte a elegir:

Para empezar, si eres de los que lo compra en el supermercado por comodidad, por no complicarte, porque son más económicos, porque no están tan mal… por la razón que sea, ten en cuenta lo que ha dicho la OCU: el mejor Roscón de Reyes de supermercado es el de El Corte Inglés, aunque también es el que tiene un precio más elevado de entre todos los roscones de supermercado (sin llegar al precio/kilo de los obradores artesanales, claro); ¿quieres ajustar un poco más el precio sin renunciar a un mínimo de calidad en tu Roscón de Reyes? Apuesta entonces por el de Lidl, el del DIA o el de Ahorramás que, según confirma la OCU son, detrás del de El Corte Inglés, los mejores Roscones de Reyes de Supermercado. Además, no importa donde vivas, a poco grande que sea tu pueblo, no digamos ya si vives en una ciudad, seguro que tienes cerca alguno de estos establecimientos.

Roscón de Reyes sin relleno de Pan Delirio | Imagen cortesía de Pan Delirio

Ahora bien, un día es un día y Día de Reyes Magos no hay más que uno ¿cómo no rendirnos a la bonita tradición de comprar el día 5 un rico Roscón de Reyes y cortarlo con ganas de que nos toque el premio y sin ninguna gana de que nos toque el haba? Si estás dispuesto a regalarte el día 5 una merienda excepcional y un desayuno inmejorable el día 6, día de Reyes Magos, estos son algunos de los mejores Roscones de Reyes con los que puedes disfrutar a placer:

En Madrid la tradición del Roscón de Reyes está tan arraigada que se nos multiplican las opciones de disfrutar de un roscón artesano excepcional, claro que hay algunos obradores y pastelerías que son un fijo en la quiniela: Oriol Balaguer nunca falla desde que reabrió la emblemática pastelería madrileña La Duquesita, este año, de hecho, ha ganado el VII Campeonato del Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid de Gastroactitud; el de Madreamiga, con su rica naranja confitada decorando la cobertura es también una delicia como lo son otros clásicos de esta lista como la Antigua Pastelería de El Pozo, Isabel Maestre, Pan Delirio, Moulin Chocolat, La Magdalena de Proust, Pastelería Mallorca, Viena la Baguette y La Mallorquina. ¿Qué hay más? El de Rodilla, sin ir más lejos o el de Pan y Cacao… si algo hay en Mardrid estos días además de regalos es Roscones de Reyes.

Roscón de Reyes y Corazón de Roscón de Rodilla | Imagen cortesía de Rodilla

En Barcelona tampoco van a tener fácil lo de elegir un Roscón de Reyes renunciando a todos los demás: uno de los más ricos es el clásico de L’Obrador dels 15, también el de Hoffman y el de Brunells, que es una de las pastelerías históricas de la ciudad condal; por supuesto en Barcelona son también de lo más creativos a la hora de preparar roscones y en este sentido la palma se la lleva L’Atelier al rellenar su roscón de queso mascarmpone con un toque de limoncello; ¿más roscones? Vaya si los hay: en la Panadería Turris, en La Dramerie (donde además se les ha ocurrido hacer uno de tiramisú…), en Panes Creativos o en Bubó.

Roscón de Reyes tradicional de Fran Segura & Co | Imagen cortesía de Fran Segura & Co.

¿Y en el resto de España cómo van de roscones artesanos? De escándalo… Maleva Bakery en Marbella, Pomme Sucre en Gijón, la Confitería Santa Cecilia en León, la Dulcería Manuel Jara en Sevilla, Habaziro en A Coruña, La Flor de Castilla en Ávila, Fran Segura & Co., con tienda en Alicante y Madrid… ¿Nuestra recomendación? Que busques un buen obrador, una rica pastelería del lugar en el que vives y encargues tu roscón ¿ya vas tarde o prefieres comprar el roscón directamente saltándote el paso de encargarlo? Puedes preguntar… o ir a lo seguro y conformarte con un roscón de supermercado y, si ese es el caso, fíate de la OCU y compra uno de los mejores…