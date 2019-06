APUNTA EN LA COMANDA ALGO QUE NO HAY EN COCINA I INÉDITO

Unos clientes le piden a Sito en el ‘Cool Palace’ ensalada de endivias. El problema es que figura en la carta pero no lo hay en la cocina. El camarero se echa las culpas por no acordarse de las cosas que no pueden ofrecer y cuando se lo dicen los clientes agacha la cabeza y apunta lo que le están pidiendo sin acordarse de que nunca ha habido eso en el menú.