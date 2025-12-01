La UME se moviliza para apoyar el control del brote de peste porcina africana en Cataluña

En una entrevista en RAC1, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha explicado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado a cerca de 40 jabalíes procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.

Ordeig ha apuntado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Protección Civil y policías locales, a los que hay que sumar los miembros del Seprona de la Guardia Civil que trabajan desde este domingo en la zona, y "ahora se añadirán los de la UME, unos 80".

"Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha añadido.

El conseller ha afirmado que "se movilizarán los efectivos que haga falta donde haga falta", puesto que el control cinegético conlleva "un trabajo muy laborioso", sobre todo en la gestión de los cadáveres de los jabalíes.

"Quien tenga recursos, la capacidad (de hacer) este trabajo, evidentemente los movilizaremos. Sea el Seprona, la UME, los Agentes Rurales o las ADF", ha aseverado.

"Seguramente saldrán más positivos"

En una entrevista en Catalunya Ràdio también este lunes, Ordeig ha previsto que, tras los dos jabalíes contagiados ya confirmados y los ocho que están en estudio, "seguramente saldrán más positivos".

Sin embargo, ha subrayado que "el trabajo va bien" porque tanto los positivos como los sospechosos están "muy focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos confirmados, en Cerdanyola del Vallès.

Ordeig ha detallado que la "opción más probable" para explicar el origen del brote de PPA, el primero en el Estado español desde 1994, es que "un embutido, un bocadillo contaminado pudiese llegar a la basura" y que un jabalí se lo comiese, una hipótesis que se confirmará o desmentirá "en los próximos días".

"El hecho de no haber detectado jabalíes (contagiados) en otras zonas de Cataluña o de Francia hace pensar que (el virus) ha hecho este salto vía el transporte humano", ha detallado.

Pide "colaboración ciudadana"

En RAC1, el conseller ha pedido "colaboración ciudadana" para no dar comida a los jabalíes, cerrar bien las bolsas de basura o "alertar si se ve cualquier jabalí", entre otras medidas.

De hecho, se ha referido a las personas que este fin de semana se han saltado las restricciones de acceso a Collserola, a las que ha avisado de que "cambiar la ruta para hacer actividad física un día" puede evitar un impacto mayor al conjunto de la economía catalana.

"De aquí al viernes nos jugamos el 90 por ciento del éxito de todo lo que estamos haciendo", ha advertido el conseller, y se ha comprometido en "hacer lo que haga falta" para "blindar" el radio del foco.

Si el brote se descontrola, "será terrible"

Finalmente, Ordeig ha augurado que si el brote de PPA se descontrola, "será terrible", tanto para las exportaciones como para las granjas.

Por ello, ha reclamado "subir el tono de la gravedad de la situación" para que se entienda que "si estos días podemos contener el foco, la negociación con los gobiernos de todo el mundo será mucho más rápida".

Asimismo, ha asegurado que el "lugar del mundo mejor preparado" y con un sector porcino y agroalimentario "más profesionalizado y moderno para afrontar una PPA" es Cataluña.

Las personas no son susceptibles a la infección

La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Está considerada por la Unión Europea (UE) como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

En este sentido, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha solicitado al sector a que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales.

Así mismo, se recuerda la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades autónomas sobre cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Además, se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA se encuentra presente en la Unión Europea, desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia).

Desde que la enfermedad entró en la UE, Bélgica, Suecia y la República Checa lograron su erradicación tras aplicar estrictas medidas de control y vigilancia en poblaciones de jabalíes silvestres, tras una incursión puntual por salto a larga distancia, como ha sido el caso detectado en España.

Manual práctico de operaciones

Los servicios veterinarios oficiales tuvieron conocimiento de la detección de dos cadáveres de jabalí silvestre y a una distancia aproximada de 1 km entre ambos, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se ha activado el manual práctico de operaciones de lucha contra la PPA, que supone la delimitación de la zona infectada, búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres, prohibición de caza en la zona con objeto de evitar el movimiento de jabalíes hacia zona libre, restricción de actividades de carácter no esencial, refuerzo de vigilancia pasiva y medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas, visita oficial a las mismas, entre otras.

Hay disponible más información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, en la página web del ministerio en este enlace.

Para más información sobre la enfermedad en jabalíes silvestres y sobre protocolo de actuación y comunicación en caso de detectarse jabalíes con signos de enfermedad o cadáveres en el medio, se puede consultar la guía de vigilancia en fauna silvestre que incluye la peste porcina africana, entre otras enfermedades, en este enlace.