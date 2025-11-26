Un estudio revela que la leche de foca podría revolucionar las fórmulas infantiles, reforzando el sistema inmunitario de los bebés

Hasta ahora, se pensaba que la leche materna humana era la más potente de todos los mamíferos, especialmente en cuanto a la complejidad de los azúcares que contiene, fundamentales para el desarrollo de los bebés y las crías. Pero un nuevo estudio revela una leche aún más compleja.

La leche de las focas grises del Atlántico Norte contiene un 33% más de moléculas de azúcar que la leche materna humana.

Una nueva investigación liderada por la Universidad de Gotemburgo (Suecia) muestra que la leche de las focas grises del Atlántico Norte contiene un 33 % más de moléculas de azúcar que la leche materna humana. Además, muchos de estos azúcares son únicos.

Este hallazgo, cuyos detalles se publican en Nature Communications, puede servir para hacer leches de fórmula aún más nutritivas.

250 azúcares diferentes

Según explican los autores en un comunicado, durante los 17 días que las crías de foca gris maman, necesitan poner en marcha su sistema digestivo y desarrollar un sistema inmunológico que las proteja contra enfermedades y peligros del Atlántico Norte. Esto fue una pista para sospechar que la leche materna debía ser muy nutritiva.

Durante el estudio, se recogió leche de cinco focas grises salvajes de la costa de Escocia a lo largo de su periodo de lactancia. Mediante espectrometría de masas, los investigadores caracterizaron 240 de los azúcares encontrados estructuralmente.

"Mientras que en la leche humana hay 250 azúcares diferentes, en la de la foca gris identificamos 332, y dos tercios eran desconocidos hasta ahora", señala Daniel Bojar, investigador de la universidad sueca y primer autor del artículo.

Algunas de estas moléculas tenían un tamaño nunca visto de 28 unidades de azúcar, lo que supera las unidades más grandes conocidas en la leche materna, que son de 18 unidades.

Estos azúcares tienen funciones importantes, como proteger contra virus y bacterias, cultivar la flora inicial de los microorganismos del cuerpo y promover el desarrollo del tracto intestinal.

Cambios durante el periodo de lactancia

A través de una combinación de análisis y modelos de inteligencia artificial, el estudio también revela que la composición de la leche de foca sufre cambios coordinados a lo largo del periodo de lactancia, similares a los de la leche materna humana.

Los mamíferos marinos salvajes, expuestos a estrés ambiental extremo, han desarrollado una leche compleja para proteger a sus crías.

"Los azúcares se unen a diversas proteínas que se encuentran, por ejemplo, en el sistema inmunitario. Hemos probado las moléculas de azúcar recién descubiertas en células inmunitarias humanas y hemos descubierto que pueden regular la respuesta de las células a diversas amenazas", explica Bojar.

Según el investigador, los resultados sugieren que estos mamíferos, expuestos a estrés extremo y altos niveles de peligros externos, han desarrollado una leche especialmente protectora para sus crías.

La investigación allana el camino para el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos con posibles aplicaciones en la nutrición infantil, el control de infecciones y el apoyo al sistema inmunitario.

Según los autores, en el futuro estas moléculas podrían añadirse a los sustitutos de la leche materna para fortalecer el sistema inmunitario de los lactantes. También podrían administrarse a adultos para mantener sano el sistema gastrointestinal.

"El estudio destaca el potencial biomédico sin explotar que se esconde en especies silvestres poco estudiadas. Lo hemos hecho con diez mamíferos diferentes y cada vez encontramos moléculas de azúcar únicas. Seguiremos adelante. Tenemos leche de otros 20 mamíferos en el congelador", afirma Bojar.