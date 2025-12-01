Recortes que amenazan la lucha global contra el VIH

Los principales países que financian del Fondo Mundial han anunciado cambios que amenazan el progreso alcanzado contra el VIH. Un análisis de ISGlobalindica que solo los recortes estadounidenses podrían generar hasta 3 millones de muertes adicionales relacionadas con el virus y más de 10 millones de nuevas infecciones hasta 2030.

Los casos de VIH han disminuido en África subsahariana. Sin embargo, al menos 28 países de otras regiones registran un aumento de nuevas infecciones, especialmente en Europa del Este, Asia Central, Oriente Medio y Norte de África.

Claudia García-Vaz, coordinadora de Análisis de Políticas de ISGlobal, señala a SINC que cambios presupuestarios comprometen la lucha contra el VIH de dos formas: reducen recursos en infraestructura sanitaria frágil y limitan la investigación y la innovación.

Un estudio publicado en mayo proyectaba entre 4 y 10 millones de nuevos casos y hasta 3 millones de muertes en países de ingresos bajos y medios en un escenario de disminución de aportes asociado al cese de PEPFAR, el plan de emergencia estadounidense de lucha contra el sida.

El Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis ha alertado que una caída de 700 millones de dólares en su financiación podría impedir el acceso a tratamientos para un millón de personas. "La semana pasada supimos que Estados Unidos disminuiría el doble de esa cantidad de sus aportaciones al Fondo", recalca García-Vaz.

Estudios científicos en riesgo

La investigación también está en peligro. Ensayos clínicos para el desarrollo de una vacuna frente al VIH, previstos a comienzos de este año en Sudáfrica y financiados por USAID, quedaron suspendidos por el desmantelamiento progresivo de la agencia.

El compromiso del gobierno sudafricano y de donantes privados como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Wellcome Trust permitió reactivar los estudios.

"Aún queda pendiente garantizar la financiación sostenida de proyectos de este tipo, esenciales para la salud global y desarrollados en un continente africano con un ecosistema de investigación en plena expansión, pero aún vulnerable a recortes", añade García-Vaz.

El acceso a tratamientos innovadores enfrenta obstáculos económicos y regulatorios. Denise Naniche, profesora de investigación y directora científica de ISGlobal, explica a SINC: "La principal barrera para lenacapavir inyectable en África, un tratamiento antirretroviral de última generación, es su alto coste y las limitaciones de las licencias voluntarias que restringen la accesibilidad".

Para superar estos desafíos, es necesario negociar precios justos y ampliar licencias a fabricantes de genéricos, según las autoras. "Se ha logrado un primer acuerdo entre el Fondo Mundial y Gilead, el fabricante de lenacapavir, para asegurar su lanzamiento con precio asequible en algunos países de baja renta", añade Naniche.

Fortalecer los sistemas de salud locales

Más allá de reducir costes, la profesora de investigación subraya la necesidad de reforzar los servicios sanitarios locales. "Es imprescindible fortalecer la cadena de frío, capacitar al personal sanitario y contar con sistemas de seguimiento que apoyen la adherencia bianual", indica la experta.

Elizabeth Diago, coordinadora delhub de Preparación y Respuesta de ISGlobal , enfatiza que las inversiones deben permitir que la atención llegue a quienes más la necesitan. "Se deben priorizar inversiones estructurales que permitan establecer una red de atención primaria accesible, con personal capacitado y servicios básicos integrados, móviles o basados en la comunidad", explica Diago a SINC.

También destaca la importancia de modernizar los sistemas de información para un monitoreo eficaz. "Invertir en sistemas simples pero robustos garantiza una vigilancia epidemiológica funcional y la capacidad de activar o reforzar áreas con mayores necesidades", agrega.

El éxito de estas medidas depende además de la involucración comunitaria y la protección social. "Fortalecer la participación de las comunidades y proteger los recursos sociales es clave para sostener la prevención y el contacto con poblaciones vulnerables", concluye.

Necesidad de liderazgo

El documento subraya la necesidad de reforzar el liderazgo europeo y español en la gobernanza sanitaria global. Mantener compromiso político y financiero resulta esencial para proteger los avances y facilitar que las intervenciones lleguen al Sur Global.

Virginia Rodríguez, coordinadora de Incidencia Política de ISGlobal, advierte que Europa debe asumir un rol más activo en salud global. "España y otros países europeos pueden mantener contribuciones financieras sostenidas y predecibles al Fondo Mundial, aunque la tendencia general no lo refleja. España es uno de los pocos que ha aumentado su compromiso para los próximos tres años", señala Rodríguez a SINC.

Algunos donantes han reducido sus aportaciones, lo que debilita la estabilidad de los programas. "Alemania, probablemente Francia y, fuera de la UE, el Reino Unido han disminuido o anunciado reducciones en sus contribuciones. Más allá de los aportes económicos, las iniciativas de salud global requieren transformaciones profundas que los países donantes deben impulsar", añade.

La coordinación entre actores multilaterales es crucial para la eficacia de los programas. "Se deben promover mecanismos conjuntos para que GAVI, el Fondo Mundial y otros actores actúen de manera más coordinada, asegurando rendición de cuentas y colocando a los países implementadores en el centro de la toma de decisiones", explica Rodríguez.

Impacto de la retirada de fondos

La experta advierte que la reducción del compromiso con el Fondo Mundial podría revertir décadas de avances en VIH, tuberculosis y malaria, aumentando mortalidad y morbilidad en países de ingresos bajos.

"Los sistemas sanitarios, especialmente en África, perderían apoyo clave para proveer tratamientos y enfrentar futuras crisis. Sin la flexibilidad de los mecanismos del Fondo, la capacidad de reacción ante emergencias sanitarias —desde la pandemia de Covid hasta brotes epidémicos— se vería limitada. Además, se dificultaría alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 3", subraya.

Para evitar retrocesos, ISGlobal insiste en garantizar financiamiento estable, priorizar prevención y tratamiento, reducir el estigma asociado al VIH y fortalecer la autonomía sanitaria de los países más afectados. Estas medidas no solo protegen los avances logrados, sino que refuerzan la resiliencia de los sistemas de salud globales ante futuras crisis.

