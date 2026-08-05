La reserva hídrica desciende hasta el 69,6% de su capacidad

La reserva hídrica sigue bajando y esta semana ha perdido 1,7 puntos porcentuales respecto a la anterior hasta quedar en el 69,6% de su capacidad con 39.016 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, según datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los embalses perdieron 969 hm³ durante los últimos días debido a que las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea, con el registro más importante en Gijón, que recogió 2,9 litros por metro cuadrado, tal y como ha detallado el ministerio.

El descenso generalizado no afectó en este período únicamente a las cuencas internas del País Vasco, de nuevo al 85,7% de su capacidad.

Cuencas más deficitarias

Las más deficitarias en este caso han sido las cuencas del Ebro, con un descenso registrado de un 3,3% respecto a la semana anterior; del Cantábrico Oriental, con un descenso de un 2,8%; y del Duero, con una pérdida de un 2,6%.

La mayoría de las cuencas han perdido entre un 1 y un 2% del recurso almacenado: las del Cantábrico Occidental (1,7%), Miño-Sil (1,9%), Galicia Costa (1,8%), Tajo (1,6%), Guadalquivir (1,2%), Mediterránea Andaluza (1%) y Júcar (1,2%).

Finalmente, han descendido por debajo de un 1 % las de Guadiana (0,8%); Tinto, Odiel y Piedras (0,9%); Guadalete-Barbate (0,8%); Segura (0,5%); y cuencas internas de Cataluña (0,3%).

Embalses

Los embalses españoles han comenzado agosto con una cantidad de agua cómoda para estas fechas: el porcentaje más bajo es el del Segura, que registra una capacidad del 55,3%, mientras que 10 cuencas disponen de un mínimo del 70% de recurso almacenado.

Respecto a la diferencia frente a registros de temporadas anteriores sigue siendo positiva: hay 2.220 hm³ más de agua embalsada que el año pasado por estas fechas (cuando los pantanos acumulaban 36.796) y 8.861 hm³ más que la media de los últimos diez años (con 30.155).