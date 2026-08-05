Los lectores prefieren las historias escritas por IA, sobre todo si creen que las ha escrito un humano

Una nueva investigación, publicada en Judgement and Decision Making, revela que las personas prefieren las historias escritas por la IA debido su sencillez y claridad. De hecho, estos relatos recibieron puntuaciones de calidad y de inmersión más altas que los elaborados por humanos.

"Creemos que esto sucede porque las historias creadas por IA son más fáciles de entender que las escritas por personas", explica a SINC la líder del trabajo e investigadora de la Universidad de Villanova (Estados Unidos), Deena Weisberg. "La inteligencia artificial tiende a expresar los temas de forma directa, mientras que nosotros somos más sutiles. La experiencia de leer una historia generada por esta herramienta puede resultar más fluida y fácil de procesar".

Sin conocer la autoría

Para saberlo, el trabajo evalúo las respuestas de varios participantes de entre 18 y 81 años con el fin de comprobar si podían distinguir la autoría –real o artificial– de las historias, así como valorar sus calidad y atractivo.

Emplearon tres relatos cortos de ficción escritos por autores humanos y otros tres cuentos generados con ChatGPT1. En el primer experimento, pidieron a 1.682 participantes que leyeran un relato y les indicaron, de forma correcta o errónea, que fueron escritos por un ser humano o por una IA. También, les pidieron que valoraran la calidad del relato y lo interesante que les había parecido.

"Nuestras preguntas sobre calidad pedían a los participantes que evaluaran distintos aspectos de la historia en una escala que iba desde: totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo", informa. "Les preguntábamos, por ejemplo, si el estilo era avanzado o si los personajes tenían profundidad; características propias de las historias que se consideran de alta calidad", expresa la investigadora.

Finalmente, en el segundo y tercer experimento, los participantes recibieron un relato escrito por un ser humano y otro generado por IA y, tras leerlos, se les pidió que identificaran al autor de cada historia y que valoraran su experiencia en el uso de plataformas como ChatGPT.

Sesgo literario contra la IA

Un hallazgo interesante fue que los participantes otorgaban puntuaciones más altas cuando pensaban que las historias habían sido escritas por humanos.

"Esto pone de manifiesto un sesgo a favor de las narraciones escritas por personas reales", expone la investigadora. "La gente cree que la IA no es capaz de generar historias de buena calidad, pero la realidad es que sí que puede. Los lectores sienten una preferencia por las obras auténticas al requerir cualidades humanas como la comprensión emocional y la experiencia de vida, lo que los lleva a subestimar estas tecnologías. Estas suposiciones están cada vez más desfasadas", opina.

Además, los investigadores descubrieron que los participantes que decían tener mayores conocimientos sobre IA eran más capaces de identificar los textos escritos por ella, mientras que los que afirmaban tener mayor experiencia en literatura no lo eran.

Los resultados mostraron que el aumento en la puntuación de conocimientos sobre IA se asociaba con un incremento del 14% en las probabilidades de adivinar el autor de la historia.

"El uso frecuente de la IA parece ayudar a las personas a reconocer los patrones típicos de sus textos", expresa Weisberg. "Esto sugiere que mejorar la alfabetización en IA sería una forma de ayudar a las personas a desenvolverse en el mundo en el que vivimos".

Un estilo propio

Los investigadores no saben con certeza qué expresiones o palabras emplea la IA, pero creen que sí que posee un estilo propio.

"Algunos relatos generados por ella suelen utilizar muchos guiones y listas de tres elementos, aunque es importante señalar que la mayoría de los textos no son historias ni obras creativas", puntualiza la experta. "La gente utiliza la IA para escribir textos expositivos, como ensayos escolares o informes de trabajo. Por eso, todavía no sabemos con claridad cuál es el estilo literario de esta tecnología".

Sin embargo, este trabajo corrobora investigaciones previas que demostraban que las personas suelen preferir los textos generados por IA en diversos formatos, como relatos cortos, poesía y ensayos.

Entre las razones, los expertos señalan que la escritura de la IA tiende a ser más clara, directa y fácil de procesar, mientras que las obras hechas por humanos suelen ser más sutiles y complejas.

"Se habla mucho de la crisis de la alfabetización, de la disminución de la capacidad de atención y de la influencia de plataformas como TikTok, pero los resultados no pueden explicarse únicamente por el consumo actual de medios", señala.

En su opinión, estas tecnologías amplifican tendencias que ya existían. "La gente suele preferir la previsibilidad, porque los contenidos difíciles o sutiles requieren un mayor esfuerzo mental", concluye.

Referencia:

Weisberg. D. et al. Bot or not: Can people tell the difference between stories written by a human or by an AI system?. Judgement and Decision Making, 2026