La obesidad, factor clave en el aumento global de muertes por infecciones

La obesidad aumenta significativamente el riesgo de hospitalización y muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluidas la gripe, la covid-19, la neumonía, las gastroenteritis y las infecciones urinarias y respiratorias, según un estudio realizado con 540.000 personas.

Los autores del trabajo, publicado en The Lancet, constatan que las personas con esta condición presentan un riesgo un 70% mayor de evolucionar hacia formas graves y que, en los casos más severos, la probabilidad de fallecer o ser hospitalizado se triplica.

Cuando los investigadores extrapolaron los resultados a escala global mediante datos del estudio Global Burden of Diseases, estimaron que el exceso de peso podría haber contribuido a 0,6 millones de los 5,4 millones de muertes por enfermedades infecciosas registradas en 2023. Este análisis permitió comparar países, reflejando grandes diferencias: en Estados Unidos, la proporción asciende a una de cada cuatro muertes, mientras que en Reino Unido afecta a una de cada seis, y en Vietnam se sitúa en torno al 1,2%.

Políticas que favorezcan la pérdida de peso

"Las personas que padecen obesidad tienen muchas más probabilidades de enfermar gravemente o morir por una amplia gama de enfermedades infecciosas", señala Solja Nyberg, de la Universidad de Helsinki y coautora. La investigadora recuerda que, ante el aumento global de las tasas de obesidad, también crecerán las hospitalizaciones y muertes asociadas. Añade que es urgente promover políticas que favorezcan la pérdida de peso, como facilitar el acceso a alimentos saludables, el ejercicio físico y la vacunación en personas con obesidad.

El estudio combina datos de dos cohortes finlandesas —con más de 67.000 adultos— y del biobanco británico UK Biobank —con 470.000 participantes—, seguidos durante una media de 13 a 14 años. Al inicio del estudio se evaluó su índice de masa corporal y se monitorizó la aparición de enfermedades infecciosas a lo largo del tiempo. Las personas con un IMC entre 18,5 y 24,9 tenían un riesgo anual del 1,1% de sufrir una infección grave, frente al 1,8% de quienes tenían obesidad.

El riesgo aumentó de forma constante con el incremento del peso corporal. Las personas con obesidad severa (IMC ≥ 40) presentaron un riesgo tres veces mayor que quienes tenían un peso considerado saludable. La relación se mantuvo en la mayoría de las diez infecciones comunes analizadas en detalle: gripe, covid‑19, neumonía, gastroenteritis, infecciones urinarias y respiratorias. No se observó asociación con casos graves de VIH o tuberculosis.

Un sistema inmunitario más débil

"Nuestro hallazgo de que la obesidad es un factor de riesgo para una amplia variedad de enfermedades infecciosas sugiere que intervienen mecanismos biológicos generales", explica Mika Kivimäki, de University College London y autor principal del trabajo. Según el investigador, es plausible que la obesidad debilite la capacidad del sistema inmunitario para defenderse de bacterias, virus, parásitos o hongos, lo que conduce a cuadros más graves.

Kivimäki también apunta que la evidencia procedente de ensayos con fármacos para la pérdida de peso apoya esta idea, ya que reducir el exceso de peso parece disminuir el riesgo de infecciones graves.

Las cifras obtenidas del estudio Global Burden of Diseases,revelan diferencias muy amplias entre países: desde el 1,2% de muertes ligadas a la obesidad en Vietnam hasta el 25,7% en Estados Unidos y el 17,4 % en Reino Unido. "Estas estimaciones dan una idea de la magnitud del problema, pero deben interpretarse con cautela, ya que los datos no siempre son precisos, especialmente en países con menos recursos", advierte Sara Ahmadi‑Abhari, del Imperial College London.

Referencia:

Solja T Nyberg et al. "Adult obesity and risk of severe infections: a multicohort study with global burden estimates". [[LINK:EXTERNO|||%20https://info.thelancet.com/hubfs/Press%20embargo/TL_ObesityInfectionRisk.pdf|||The Lancet]], 2026.