La NASA aplaza para el jueves el lanzamiento de la Crew-12 por inclemencias meteorológicas

La NASA anunció este lunes que el lanzamiento de la misión tripulada Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) se retrasó al jueves debido a las condiciones meteorológicas previstas en la trayectoria de vuelo de la nave.

El despegue de la cápsula Dragon de SpaceX se producirá "no antes de las 5:38 hora local (10:38 GMT)" desde las instalaciones de la NASA en Florida, informó en un comunicado la agencia espacial estadounidense.

Pero agregó que el clima "seguirá siendo un tema de vigilancia el 12 de febrero y se espera que las condiciones mejoren el viernes 13 de febrero".

La misión espacial estaba inicialmente prevista para el miércoles, después de que se adelantara por la salida anticipada de la Crew-11 del laboratorio orbital por problemas de salud de uno de sus miembros.

Evacuación médica

El regreso, que tuvo lugar el pasado 14 de enero, se convirtió en la primera evacuación médica en la historia de la EEI. La NASA no ha divulgado la identidad del tripulante afectado por razones de privacidad médica.

Desde entonces apenas quedan unos pocos astronautas a cargo de las labores de investigación y mantenimiento en la estación espacial: el estadounidense Chris Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev.

La Crew-12 está compuesta por los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, y el cosmonauta de la rusa Roscosmos, Andrey Fedyaev.

El cuarteto cumplirá una misión más prolongada de lo habitual, con una duración estimada de nueve meses, en lugar de los seis meses habituales.