Europa ordena a Meta dar acceso provisional gratuito a WhatsApp a chatbots rivales de inteligencia artificial

La Comisión Europea (CE) exigió este martes a Meta que permita el acceso gratuito a WhatsApp a servicios de inteligencia artificial (IA) de empresas competidoras mientras continúa la investigación abierta en diciembre por presunto abuso de posición dominante.

El Ejecutivo comunitario concede cinco días a la tecnológica para cumplir la orden, que considera "justificada" para prevenir un perjuicio "grave e irreparable" en el mercado "creciente" de asistentes de IA, según indicó en un comunicado.

Bruselas abrió la investigación después de que Meta cerrara WhatsApp Business a los servicios de IA de sus competidores, lo que despejó el camino a su propio sistema, Meta IA.

Tras la acusación formal, la empresa modificó su política para permitir el acceso de terceros, pero a cambio del pago de una tasa, un cambio que la Comisión considera "equivalente a la prohibición de acceso".

Riesgo competitivo

El departamento de Competencia que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera aprecia una "necesidad urgente" de evitar "daños graves sobre la estructura competitiva" en este mercado en expansión.

Bruselas subraya además que la decisión de Meta "amenaza con perjudicar a la competencia en un momento clave", en el que "actores pequeños y nuevos pueden desafiar" el dominio de las grandes tecnológicas.

Chat de incógnito de Meta AI en WhatsApp | Meta

Mismos términos y condiciones

El Ejecutivo comunitario ordena a Meta que restablezca el acceso de asistentes de IA de terceros a WhatsApp Business con los mismos términos y condiciones vigentes antes del 15 de octubre de 2025, cuando la multinacional restringió el acceso a sus rivales.

"En mercados que evolucionan rápidamente, la competencia puede desaparecer mucho antes de que se adopte una decisión final. Por ello, estas medidas cautelares se mantendrán durante la investigación con el fin de prevenir daños que serían prácticamente irreparables", explicó Ribera.

Críticas de la comisaria

En rueda de prensa, la vicepresidenta señaló que la empresa no ofreció "ninguna justificación convincente" para el cambio de política.

"Parece que Meta espera aprovechar el enorme, rico y probable dominio de WhatsApp para beneficiar a su asistente de IA e imposibilitar la competencia", indicó.

Ribera añadió que las medidas son "necesarias", "no imponen una carga desproporcionada" y no obligan a la compañía a adoptar "una nueva solución técnica" o algo "tecnológicamente engorroso", sino simplemente a "volver a lo que estaba haciendo por sí misma".

Tasas futuras

La responsable europea precisó que exigir ahora acceso gratuito "no descarta que pueda haber una tasa justa" siempre que "en la práctica no cierre el acceso", por lo que Bruselas analizará las propuestas que presente Meta.

"Por el momento, lo que hemos visto es que las tasas propuestas estaban muy lejos de lo que podría ser considerado justo", afirmó.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta | Getty Images

La Comisión recordó que no existe un plazo legal para concluir investigaciones como esta, ya que su duración depende de factores como la complejidad del caso o la cooperación de las partes.

Las medidas cautelares se mantendrán en vigor mientras dure el procedimiento o, como máximo, hasta junio de 2029.

Además, Bruselas puede imponer multas de hasta el 10 % de la facturación de la empresa en caso de incumplimiento, así como sanciones diarias equivalentes al 5 % de sus ingresos medios para garantizar la aplicación de la orden