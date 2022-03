WhatsApp: ya puedes elegir qué contactos no podrán conocer tu última conexión

No hay un día en el que no conozcamos alguna novedad relativa a WhatsApp. La app de mensajería de los de Meta cada vez es más completa, y sobre todo va mejorando algunas características que ya de por sí estaban disponibles desde hace años. Es el caso de la última hora en la que nos conectamos, que nos ofrece novedades interesantes ahora después de haber estado disponible desde hace mucho tiempo. Ahora es posible ser mucho más específicos cuando se trata de elegir qué personas pueden saber si nos hemos conectado a una determinada hora.

Más opciones

Como sabéis, desde hace años es posible elegir quiénes tienen la opción de acceder a nuestra hora de última conexión, que hasta ahora se podía elegir de una forma bastante gruesa y poco específica. Y ahora la versión beta de WhatsApp, concretamente la 2.22.8.9, nos ofrece ya una opción adicional para elegir quién puede ver la última hora a la que estuvimos conectados dentro de la app de mensajería. Si antes se podía elegir que lo viera cualquiera o solo nuestros contactos, ahora dentro de esta última opción podemos ser mucho más específicos.

Porque se añade una nueva funcionalidad denominada “Mis contactos excepto” que como su propio nombre indica nos permite elegir que la última hora de conexión lo vean solo determinados contactos. Ya que vamos a poder elegir uno a uno los contactos que no van a poder conocer nuestra última hora de conexión. Porque todos aquellos contactos que elijamos en esta lista serán los que no puedan ver nuestra última hora de conexión en la app de mensajería.

Como sabéis, cada vez que nos conectamos a WhatsApp, cada vez que entramos en un chat cualquiera, esa actividad queda registrada, y todas aquellas personas que acceden a nuestro perfil o a un chat con nosotros, pueden ver la última hora que tuvimos alguna actividad dentro de la aplicación. De esta forma podremos evitar que las personas que queramos, no puedan acceder a esta información. Y es que a quién no le ha ocurrido que en determinadas situaciones ha querido evitar que algunas personas determinadas puedan saber que nos hemos conectado, y que por tanto no les hemos respondido porque no hemos querido.

Por eso mientras que con algunos contactos esto nos da igual, hay otros más sensibles a estas informaciones, que podrían echarnos en cara que no les hayamos contestado cuando estábamos activos. Esta función está disponible ya en la versión beta de la app, para todos aquellos que tienen la versión que hemos citado arriba instalada. Aun así, con ella, algunos todavía no pueden ver la nueva funcionalidad, pero es cuestión de horas que puedan acceder a ellas. Para que llegue a todos, a quienes tengan la versión estable de la gran mayoría, todavía deberá pasar algo más de tiempo, y quizás en una semana esté disponible para todos por fin. Por tanto, dentro de muy poco vamos a poder elegir de forma más minuciosa quién accede a un detalle tan sensible como este.