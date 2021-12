WhatsApp: otros usuarios podrán borrar tus mensajes, ¿quiénes?

La función de borrar mensajes, incluso cuando ya los hemos enviado, es sin duda una de las más utilizadas de la app de mensajería. Quién no ha escrito alguna vez un mensaje del que se ha arrepentido poco después, y ha optado por borrarlo para todos, incluso para las demás personas que se encuentran dentro de la conversación. Esta es una potestad exclusiva de quienes enviamos el mensaje, pero es algo que podría cambiar en el futuro, ya que hemos conocido una nueva funcionalidad de la app que permitirá a otras personas borrar nuestros mensajes, aunque solo será posible en casos concretos.

Lo administradores podrán hacerlo

Como sabéis, cuando enviamos un mensaje, tenemos la oportunidad de borrarlo por completo, no solo para nosotros en el chat, sino que también para las demás personas que lo componen. Caso en el que verán cómo en el chat aparece que hemos borrado ese mensaje. Esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado, y casi todos los días vemos mensajes de otras personas que han sido borrados del chat. En este caso hemos podido conocer gracias a WABetaInfo, que esto podría ser algo que dejara de ser exclusivo, y que otras personas puedan borrar los mensajes por nosotros, concretamente los administradores de los grupos.

Una nueva imagen compartida por este medio nos muestra una nueva burbuja del chat, que nos recuerda que un mensaje enviado por nosotros ha sido borrado por un administrador. Y ahí radica la verdadera novedad, en que ha sido el administrador el que ha borrado el mensaje, y no el autor de este. Por tanto, parece que en el futuro, además de nosotros, el administrador de un grupo tendrá la posibilidad de borrar los mensajes de los componentes del grupo, si lo cree conveniente, de la misma manera que lo haríamos nosotros mismos. De esta forma si por alguna razón hay algún mensaje malsonante, de una temática diferente, o con cualquier otro problema, otros podrán borrarlo antes de que nos demos cuenta de que hemos “metido la pata”

Por lo que bien utilizada, esta nueva funcionalidad puede ser de mucha utilidad en muchos grupos, donde algunas veces los componentes de estos no tienen el comportamiento que cabría esperar de ellos. Al fin y al cabo, a la hora de moderar, el poder borrar determinados mensajes a tiempo es necesario para que el grupo no se vaya de las manos. En el caso de Telegram no solo podemos borrar los mensajes después de enviarlos, sino que también podemos editarlos, cambiando el texto que hemos enviado a los demás usuarios.

Pero es algo que de momento en WhatsApp brilla por su ausencia. Esta función se ha visto una vez más en la versión beta de WhatsApp, concretamente la 2.22.1.1. Y como es habitual, está oculta, por lo que tan siquiera quienes cuentan con la beta podrán acceder a estas funcionalidades todavía. Pero es de esperar que en unas semanas estén disponibles para todos. Desde luego nos parece una funcionalidad interesante, siempre y cuando se utilice responsablemente.