WhatsApp, Facebook e Instagram sufren una de sus mayores caídas en mucho tiempo

Aunque ya deberíamos estar acostumbrados, una vez más la histeria recorre las redes por la caída masiva de los servicios y plataformas de Facebook, que incluyen además de la red social también a Instagram y WhatsApp. Evidentemente es esta última plataforma la que más está dando de qué hablar, ya que a estas horas es imposible enviar mensaje alguno. Llega hasta tal punto el nivel de “caída” del servicio que tan siquiera funciona WhatsApp Web o su versión para escritorio en los diferentes sistemas operativos. La respuesta que recibimos cuando intentamos acceder a estas páginas web es la de que no podemos tener acceso a esa página. Ya llevamos cuatro horas de caída del servicio, una de las más largas que recordamos.

Caída generalizada relacionada con Facebook

Una vez más parece que los problemas tienen que ver con los servidores de Facebook, que están completamente caídos, y por esa misma razón no es posible acceder tampoco a Facebook en ninguna de sus modalidades y tampoco a la red social Instagram. Los problemas son los mismos, en el caso de intentar entrar en las versiones web, recibimos el mensaje de que no se puede encontrar la página. Volviendo a WhatsApp, los usuarios han ido reportando fallos de conexión y la aparición del icono del reloj en los mensajes, que es la prueba de que estos no se están entregando en los servidores. Facebook ya se ha pronunciado oficialmente sobre estos problemas, y ha pedido disculpas a los usuarios por los problemas que puedan estar experimentando. Por supuesto trabajan en restablecer el servicio cuanto antes.

Los usuarios que estaban con WhatsApp Web activo han visto estos problemas, y cuando han intentado sincronizar de nuevo su cuenta con el navegador web se han visto ante la imposibilidad de escanear el código QR para iniciar sesión, porque tampoco se carga. El hashtag #whatsappdown ya se ha convertido en viral, como nos ha mostrado en su cuenta de Twitter WaBetaInfo que se hace eco también de los problemas de conexión de la app de mensajería. Es de esperar que como en otras ocasiones, los problemas se resuelvan en cuestión de minutos.

Desde luego no es la primera vez que vivimos problemas de este tipo, ya que cada pocos meses nos encontramos con el mismo problema, caída durante una o dos horas. Y desde hace unos años, en conjunto con Facebook y WhatsApp. Y es que parece que la compra por parte del gigante de Zuckerberg ha sido en este aspecto más negativa que positiva, ya que al compartir servidores las tres grandes plataformas, las caídas son masivas, y no permiten utilizar ninguna cuando surge una crisis de este tipo. El pasado mes de julio ocurría lo mismo, no solo la caída de WhatsApp, sino también de Facebook e Instagram a la vez.

De momento ya es una hora con estos problemas en los servidores de la app de mensajería, la caída es total, y es imposible acceder a ninguna de las modalidades de WhatsApp, móviles o de sobremesa. Y es que como sabéis recientemente WhatsApp ha estrenado un nuevo modo multidispositivo, que en este caso se ha mostrado del todo ineficaz, ya que la caída de los servicios es genérica. En estos casos siempre es recomendable contar con uno o varios grupo "espejo" en otras apps de mensajería, como por ejemplo Signal o Telegram, así minimizaremos el impacto de la caída del servicio. Aunque la realidad es que la gran mayoría de los usuarios están en WhatsApp.