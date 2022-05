WhatsApp: los estados serán más atractivos y prácticos, o eso espera Meta

Los estados son sin duda una de las apuestas más decididas de Meta por hacer de WhatsApp una app más social, más cercana a una red social, y no tanto a una app de mensajería solamente. Los estados han triunfado en muchas redes sociales, pero en WhatsApp por alguna razón no han terminado de cuajar, y si os dais cuenta, no son muchos los contactos que cuentan con ellos, que publican de forma regular este tipo de contenidos. Y eso lo quiere cambiar Meta en esta app, y para ello quieren que uno de los principales contenidos que se comparten en los estados tengan una apariencia más atractiva.

Nuevas previsualizaciones

Eso es lo que se ha deslizado hoy en WaBetaInfo, el medio más cercano a la app de mensajería, que ha podido descubrir que WhatsApp está preparando nuevas previsualizaciones en los estados que se basan en direcciones web. En la imagen compartida se puede ver un estado actual, donde se comparte la URL del medio, y el mismo estado con la nueva funcionalidad. Podemos ver que ahora sobre la URL aparecerá una previsualización del sitio, o lo que es lo mismo, una imagen mostrando un anticipo de lo que nos encontraremos si pulsamos sobre el enlace web.

De la misma manera que se puede mostrar por ejemplo en un chat, cuando compartimos una dirección web, es posible ver ahora esta previsualización. Esto lo que conseguirá es que sea más atractivo para otros usuarios de la aplicación de mensajería el estado basado en URL que hemos compartido. Porque podremos hacernos una idea de lo que vamos a encontrar antes de pulsarlo. Actualmente, y más si se trata de URLs un poco complicadas de leer, o sospechosas de contenido cuestionable, lo normal es que optemos por no pulsar encima de ellas.

Pero con esta previsualización, y viendo qué puede haber detrás de esa URL, es mucho más probable que nos de por pulsar sobre ella. Pero no solo se trata de hacerlo atractivo a quienes ven los estados, sino que la principal motivación de WhatsApp para acometer estos cambios es que quieren que se animen más usuarios a hacerlos y compartirlos con otros. No sabemos si conseguirán su cometido, pero es verdad que de esta forma es posible que sean muchos más tanto los que hacen los estados y los comparten, como los que pulsan sobre ellos.

Como es habitual se trata de una función oculta, de momento en la beta de iOS, que como sabéis es poco numerosa, por lo que a día de hoy han sido muy pocos los que han podido acceder a estas funcionalidades. De todas formas, debe ser cuestión de días o semanas que esto llegue también a la beta de Android. A partir de ahí podemos esperar que quizás durante el verano llegue a todos. Una época propicia para los estados desde luego, donde hacemos más al aire libre y precisamente es más probable que lo compartamos con otras personas. Sin duda una mejora interesante para los estados, pero que no estamos seguros si supondrá el revulsivo que espera Meta.