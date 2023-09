WhatsApp: los chats generativos basados en IA ya son algo tangible

Hace unos meses conocimos que Meta entraba de lleno en la guerra de la Inteligencia Artificial, que como sabéis se lleva librando desde finales de 2022 con el ChatGPT de OpenAI al frente. Meta ha visto que hay más futuro en la IA que en el Metaverso, o al menos que ambos campos se pueden retroalimentar. Y por eso están desarrollando todo tipo de acciones con el objetivo de dotar de una IA competente y nativa a todas sus apps y redes sociales. Y WhatsApp es una de ellas. Tanto es así que la IA de la app de mensajería ya se ha dejado ver.

Primeros esbozos de la IA en WhatsApp

De momento parece que la IA generativa de Meta estará disponible para mejorar el soporte de la aplicación para los usuarios. Eso es al menos lo que nos muestra la imagen que han compartido desde WaBetaInfo. Este medio, siempre cercano al desarrollo de la app por parte de Meta, ha dado con los primeros esbozos de esta IA en la aplicación. Concretamente compartiendo una imagen donde se muestra un chat con esta IA.

Concretamente se trata de un chat llamado WhatsApp AI Agent, que entendemos debe ser el chat de ayuda de la aplicación, y con el cual vamos a poder conversar como si de una persona real se tratara, siempre desde el aprendizaje que ha ido recibiendo a lo largo de los años. La propia imagen muestra un banner donde se da la bienvenida a estos chats, y donde nos introducen a su funcionamiento. En él nos recuerdan que, aunque hablemos con una IA, nuestros mensajes permanecerán seguros.

Todos estos mensajes seguirán siendo encriptados, como ocurre con el resto de los que escribimos o recibimos en la aplicación. Y como es lógico, nadie salvo nosotros podrá leer las consultas que hayamos hecho a la IA desde nuestra cuenta de WhatsApp. Además, nos explican qué es la IA generativa, un término que se ha hecho muy popular en los últimos meses, pero que lógicamente no conocen en profundidad muchas personas.

Esto abre la puerta a que cada vez sea más habitual acceder a chats dentro de la aplicación que utilicen la IA de muchas formas diferentes. Y no solo para chatear con nosotros virtualmente, sino también para crear contenidos mediante la IA generativa. Esto quiere decir que desde un chat de WhatsApp podremos crear imágenes a partir de cualquier texto que se nos ocurra, y por supuesto con el paso del tiempo muchos contenidos más.

Hemos visto cómo la IA generativa no solo es muy activa a la hora de escribir o crear imágenes, sino que ya es capaz de crear vídeos simulando el movimiento de nuestros labios hablando en otros idiomas. También podremos recortar imágenes de forma automática, o rellenarlas, que es mucho más interesante. Si todo ha evolucionado a esta velocidad en uno año, no queremos ni pensar todo lo que será posible en el próximo. Estas novedades han sido desveladas por el propio Mark Zuckerberg, por lo que no debe faltar mucho para que sean una realidad.