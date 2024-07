WhatsApp ahora te ayuda a evitar los de SPAM

Meta sigue trabajando en hacer de la experiencia de uso de WhatsApp algo mucho más seguro y cómodo. Uno de los aspectos que más preocupan a los usuarios de la aplicación es la facilidad con la que otras personas pueden añadirnos a grupos sin que tengamos nada que ver con ellos. A quien más y quien menos nos han incluido alguna vez en un grupo en el que no queríamos estar, y donde la temática era bastante turbia desde un principio. Pues bien, ahora esto va a ser menos común, ya que hemos conocido interesantes novedades en este aspecto, que acaba de hacer oficial Meta.

Conoce más detalles del grupo

Esto es básico para poder decidir si queremos permanecer en el y comprobar si realmente tiene sentido que nos hayan añadido. Cualquier familiar o amigo puede añadirnos a un grupo, ya sea para celebrar un cumpleaños o reunirse a ver un partido de fútbol. Pero en este caso hablamos de personas que no conocemos que nos añaden a grupo donde no conocemos a nadie y donde la temática suele estar más bien vinculada a postulados alejados a nuestros intereses.

La nueva función | WhatsApp

Pues bien, ahora WhatsApp ha anunciado que está llegando a la aplicación una funcionalidad que nos permite comprobar si las personas que nos han añadido al grupo son de fiar, o si por lo contrario deberíamos alejarnos y bloquearlo. Pues bien, esta función es bastante sencilla de utilizar, y es la misma que usamos para poder comprobar si la persona que está contactando con nosotros de fiar. Y es que en este caso cuando nos añada alguien a un grupo, podemos ver una gran tarjeta donde pone la información clave de esta persona.

Pero la diferencia en este caso es que la información es específica para los grupos, y por ejemplo, tal y como ha mostrado WhatsApp en una imagen, sabremos si la persona que nos añadió al grupo está o no entre nuestros contactos. Así como la fecha en la que se creó el grupo. Por tanto, podremos hacernos una idea rápidamente de si tenemos algún vínculo con la persona que nos ha añadido a ese grupo. De esta manera podremos hacernos nuestra composición de lugar, y decidir si salimos del grupo de inmediato.

Para ello tendremos en la parte inferior de la tarjeta un botón para dejar el grupo en ese mismo instante. De esta manera no tendremos por qué estar aguantando mensajes insistentes de personas por las que no tenemos ningún interés, primero porque no las conocemos, y segundo porque además estas no nos ofrecen una temática para el grupo que nos guste o nos interese. Y es que cada vez es más común verse añadido a grupos donde sobre todo se busca estafar a los participantes.

Personalmente me he visto envuelto sin quererlo en uno de esos grupos, que ofrecían ingresos por turbios trabajos desde casa, y que por supuesto pedían dinero por adelantado para empezar. Con esta nueva herramienta será más fácil detectar a los estafadores y dejarlos al instante si no nos convencen.