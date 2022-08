Truco para saber si alguien está espiando tus conversaciones en WhatsApp Web

Entre las funcionalidades de WhatsApp se encuentra la posibilidad de averiguar si alguien está espiando tus mensajes. Lo primero que debes saber es que se trata de un truco que solo funciona para averiguar quién está utilizando tu cuenta de WhatsApp en la versión WhatsApp Web. Ten delante tu teléfono y sigue estos pasos para saber quién te puede estar espiando tus conversaciones.

Así puedes averiguar quién te espía

Primero tienes que entrar en la configuración de tu WhatsApp, para ello abre la aplicación y dirígete al apartado de 'Configuración'. Una vez dentro, entra en 'Dispositivos vinculados', aquí aparecerá una lista con los inicios de sesión de WhatsApp web de tu cuenta. Fíjate bien, porque si existe algún dispositivo que te parece extraño, puede que te hayas dejado la cuenta abierta en algún ordenador y te pueden estar espiando. Para eliminar estos dispositivos solo deberás pulsar sobre ellos y cerrar sesión.

Junto a este apartado, WhatsApp ha implementado hace poco la seguridad de la cuenta notificando el uso de WhatsApp Web. Cuando entras en la versión web, la aplicación manda una notificación del nuevo inicio de sesión. El problema es que esta función solo sirve para aquellos nuevos ingresos, es decir, no te notifica si alguien ha entrado en la versión para ordenador cuando la cuenta ya está activa en un ordenador. Por ello, revisa este apartado y cierra todos los inicios que no te cuadren, o que no utilices, para evitar que te espíen y poder estar alerta de las notificaciones.

Otras aplicaciones también te avisan si te están espiando

Instagram y Facebook también cuentan en sus apartados de seguridad con funcionalidades para rastrear los inicios de sesión. Para ello deberás dirigirte a la configuración de tu cuenta y buscar el apartado 'Actividad inicio de sesión' y así ver si hay alguna anomalía. Ten en cuenta que la geolocalización no siempre puede ser del todo cierta porque la dirección IP no siempre es geolocalizable. Sí en tu historial de inicio siempre te sale el mismo lugar, aunque no sea exacto, pero solo uno varía, y no has estado allí, desconfía.

SEGURO QUE TE INTERESA…

Cómo esconder tu nombre en WhatsApp para que no sea visible