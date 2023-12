Threads por fin llega a Europa, la alternativa de Meta al X de Elon Musk

Quién lo diría, comenzábamos el año 2023 con Twitter en la picota por los muchos problemas que habían surgido después de su adquisición por parte de Elon Musk, y ahora terminando el año nos encontramos con una red social totalmente cambiada, con un nombre e imagen completamente distintos y un inesperado competidor que ahora despliega todo su poder también en Europa, como es el Threads de Meta. La red social por fin llega a España y lo hace tras adaptarse a la nueva normativa europea que obliga a que la relación de estas grandes tecnológicas con el usuario sea más equilibrada a la hora de recopilar datos.

Por fin en España

Ha sido el propio Mark Zuckerberg el que ha anunciado la buena nueva de su red social, que de esta forma se despliega en el que sin duda será uno de sus principales mercados. Esta red social, como habéis podido comprobar en los últimos meses, funciona de forma bastante parecida a Twitter, siendo una red basada sobre todo en el texto, que también puede venir acompañado de contexto en forma de imágenes o vídeos, pero donde el mensaje es lo verdaderamente importante.

Threads vinculado a Instagram | Meta

Una red social que se estrena en Europa con muchas mejoras respecto de su deficitaria versión original lanzada el pasado mes de julio, a la que se le había reprochado que era demasiado parca en opciones. Este versión que ahora llega a Europa lo hace con funciones como una versión web desde el día uno, a un feed de personas a las que seguimos, la edición de post una vez que estos ya se han enviado, la búsqueda de mensajes mediante palabras, etiquetas los temas de diferentes publicaciones, y muchas más características que se han ido lanzando en este caso medio año de vida de la red social en el resto del mundo.

Elige el tipo de cuenta

Una de las decisiones que ha tenido que tomar Meta para poder estrenarse en Europa ha sido la vinculación necesaria para poder usar la red social. Y es que los usuarios europeos vamos a poder usar la red social en dos modalidades, una partiendo de nuestra cuenta de Instagram, que ha sido el método por defecto utilizado estos meses atrás por todos los usuarios a nivel mundial, o bien desde cero sin vincular en ningún caso esta con la red social. De esta manera también podremos borrar nuestra cuenta sin tener que hacerlo también de Instagram.

Eso sí, a la hora de usar la red social, si no hemos vinculado la cuenta con Instagram, podremos buscar cuentas o compartir su contenido, pero no podremos interactuar con él, será algo restringido solo a las personas que tienen acceso a la red social con una vinculación completa a Instagram. Durante estos meses hemos sido muchos los usuarios que la hemos usado desde Europa, gracias a la posibilidad de descargar el APK externamente, pero la experiencia no ha sido buena, ya que la aplicación no se ha ido actualizando, y eso se ha terminado notando. Ahora sí podremos sacarle todo el partido que se merece y darle una oportunidad.